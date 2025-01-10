5 مشروبات طبيعية لعلاج عسر الهضم بالمنزل

يمكنك عادةً إدارة عسر الهضم باستخدام العلاجات المنزلية مثل شاي النعناع أو البابونج والزنجبيل، ولكن عسر الهضم الذي يحدث كثيرًا أو مع أعراض أخرى قد يتطلب مساعدة من طبيب أو أخصائي تغذية.

يعاني العديد من الأشخاص من عسر الهضم في مرحلة ما، وبدلًا من اللجوء إلى مضادات الحموضة التي لا تستلزم وصفة طبية لتهدئة المعدة، يمكن محاولة التحكم في الأعراض باستخدام المكونات والأعشاب في المنزل.

1. شاي النعناع

يتمتع النعناع بتأثير مضاد للتشنج على الجسم، مما يجعله خيارًا رائعًا لتخفيف مشاكل المعدة مثل الغثيان وعسر الهضم، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

شرب كوبًا من شاي النعناع بعد الوجبات لتهدئة المعدة، أو الاحتفاظ بعدة قطع من النعناع في في الجيب لامتصاصها بعد الأكل.

لا يجب شرب النعناع أو تناوله عندما يكون عسر الهضم ناتجًا عن ارتداد الحمض، ولا يُنصح به للأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD) أو قرحة المعدة أيضًا.

نظرًا لأن النعناع يريح العضلة الموجودة بين المعدة والمريء، فإن شربه أو تناوله قد يتسبب في عودة حمض المعدة إلى المريء وتفاقم ارتداد الحمض.

2. شاي البابونج

من المعروف أن شاي البابونج يساعد في تحفيز النوم وتهدئة القلق، ويخفف هذا العشب أيضًا من عدم الراحة في الأمعاء ويخفف عسر الهضم عن طريق تقليل حمض المعدة في الجهاز الهضمي، ويعمل البابونج كمضاد للالتهابات لإيقاف الألم.

لتحضير شاي البابونج، ضع كيسًا أو كيسين من شاي البابونج في الماء المغلي لمدة 10 دقائق، وصب الشاي في كوب وأضف العسل، إذا رغبت في ذلك، اشرب الشاي حسب الحاجة لوقف عسر الهضم.

يجب التواصل مع الطبيب قبل شرب شاي البابونج إذا كان الشخص يتناول مميعًا للدم، حيث يحتوي البابونج على مكون يعمل كمضاد للتخثر، لذلك هناك خطر النزيف عند دمجه مع مميع للدم.

3. خل التفاح

يساعد خل التفاح في تخفيف عسر الهضم، ونظرًا لأن قلة حمض المعدة يمكن أن تؤدي إلى عسر الهضم، يمكن شرب خل التفاح لزيادة إنتاج الجسم لحمض المعدة.

أضف 1 إلى 2 ملعقة صغيرة من خل التفاح الخام غير المبستر إلى كوب واحد من الماء واشربه لتخفيف سريع، ويمكن أيضًا إيقاف عسر الهضم قبل حدوثه عن طريق شرب الخليط قبل 30 دقيقة من تناول الطعام.

على الرغم من أن خل التفاح آمن بشكل عام، إلا أن شربه بكميات زائدة أو غير مخفف قد يسبب آثارًا جانبية مثل:

تآكل الأسنان

الغثيان

حرقة الحلق

انخفاض نسبة السكر في الدم

4. الزنجبيل

قد يقلل الزنجبيل من حمض المعدة، ويسبب قلة حمض المعدة عسر الهضم، كما أن كثرة حمض المعدة لها نفس التأثير.

اشرب شاي الزنجبيل حسب الحاجة لتهدئة المعدة وعسر الهضم. ولكن يجب الحد من استهلاك الزنجبيل إلى ما لا يزيد عن 4 جرام (جم) يوميًا، فقد يؤدي تناول الكثير من الزنجبيل إلى آثار جانبية مثل:

الغازات

حرقة الحلق

حرقة المعدة

5. بذور الشمر

يساعد هذه العشبة المضادة للتشنج في علاج عسر الهضم بعد تناول الطعام وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل:

تقلصات المعدة

الغثيان

الانتفاخ

لتجربة الشمر لعسر الهضم، أضف 1/2 ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحونة في الماء واغليها لمدة 10 دقائق قبل الشرب، واشرب شاي الشمر كلما شعرت بعسر الهضم.

هناك خيار آخر وهو مضغ بذور الشمر بعد الوجبات إذا كانت بعض الأطعمة تسبب عسر الهضم.

الآثار الجانبية المحتملة للشمر تشمل:

الغثيان

القيء

الحساسية للشمس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.