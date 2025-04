التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن "التسويق بالبريد الإلكتروني"

ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برنامجا تدريبيا بعنوان "التسويق بالبريد الالكتروني، يومي 29-30 أبريل 2025 بمقر المجلس حيث سيتم التعرف على عدد من النقاط الهامة مثل:



• مقدمة في التسويق عبر البريد الإلكتروني للتصدير، أهداف التسويق للتصدير وتحديد معايير النجاح التسويقية (مفهوم خلق الفرصة التصديرية )، تحليل الأسواق المستهدفة من تجاه سلوك المستهلك وانماط عمليات الشراء في التصدير Consumer Behavior Analysis

• الأنواع المختلفة للعملاء وإنشاء وتحليل هوية العملاء Buyer Persona

• كيفية إنشاء قائمة بريد إلكتروني موجهة للأسواق التصديرية Importers Data Collection

• طرق كتابة محتوى البريد الإلكتروني المناسب للعميل فى السوق المستهدف Copy Writing For Export Business

• تصميم حملات تسويقية بالبريد الإلكتروني بطرق مختلفة لخلق فرصة تصديرية Sales Lead Generation

• تحديد وتحليل معايير قياس الأداء للحملات التسويقية للتصدير Key Performance Indicator For Marketing Campaign

• التحليل والتحسين المستمر لأداء الحملات التسويقية للتصدير Continuous Improvement For Marketing Campaign

• بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء Build online Sustainable Relationships with importers .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.