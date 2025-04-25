الجمعة 25 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التصديري للحاصلات الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا عن "التسويق بالبريد الإلكتروني"

برنامج تدريبي بعنوان
برنامج تدريبي بعنوان "التسويق بالبريد الإلكتروني"

 ينظم المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برنامجا تدريبيا بعنوان "التسويق بالبريد الالكتروني، يومي 29-30 أبريل 2025 بمقر المجلس  حيث سيتم التعرف على عدد من النقاط الهامة مثل:


• مقدمة في التسويق عبر البريد الإلكتروني للتصدير، أهداف التسويق للتصدير وتحديد معايير النجاح التسويقية (مفهوم خلق الفرصة التصديرية )، تحليل الأسواق المستهدفة من تجاه سلوك المستهلك وانماط عمليات الشراء في التصدير Consumer Behavior Analysis  
• الأنواع المختلفة للعملاء وإنشاء وتحليل هوية العملاء Buyer Persona
• كيفية إنشاء قائمة بريد إلكتروني موجهة للأسواق التصديرية Importers Data Collection
• طرق كتابة محتوى البريد الإلكتروني المناسب للعميل فى السوق المستهدف  Copy Writing For Export Business 
• تصميم حملات تسويقية بالبريد الإلكتروني بطرق مختلفة لخلق فرصة تصديرية Sales Lead Generation 
• تحديد وتحليل معايير قياس الأداء للحملات التسويقية للتصدير Key Performance Indicator For Marketing Campaign  
• التحليل والتحسين المستمر لأداء الحملات التسويقية للتصدير Continuous Improvement For Marketing Campaign 
• بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء Build online Sustainable Relationships with importers .

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حاصلات الزراعية التصديرى للحاصلات الزراعية البريد الالكترونى
ads

الأكثر قراءة

انخفاض جديد، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 25 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الخيار والباذنجان ومفاجأة سارة بشأن الليمون

أسعار السمك اليوم الجمعة، ارتفاع المكرونة وقشر البياض والبوري والبلطي يصالحان المصريين

أسعار الفاكهة اليوم الجمعة، انخفاض البرتقال والفراولة وارتفاع الجوافة

درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقناة الناقلة

أخبار مصر: رعب في البنتاجون وهيسيجيث يترقب الإقالة، تصريح مثير من فنانة عن محمد صلاح، مواجهتان مصيريتان للأهلي وبيراميدز

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

من البر إلى البحر والجو، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر مقلقة في طقس اليوم الجمعة

أسعار الأسمدة اليوم الجمعة في الأسواق

التوقيت الصيفي 2025، اضبط ساعتك الآن وقدمها 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

تسبب في إيقاف قيد الزمالك.. دقيقة خالد بو طيب مع الأبيض بـ 4.5 ألف يورو (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الصيفي

المزيد
الجريدة الرسمية