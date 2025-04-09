كرة السلة، مواجهات قوية في ربع نهائي كأس مصر الليلة

كرة السلة، تنطلق اليوم الأربعاء منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر لكرة السلة رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

ومن المقرر أن تقام اليوم المواجهات التالية:

بتروجت × الزمالك

الجزيرة × سبورتنج

الأهلي × طلائع الجيش

ترتيب دوري السوبر لكرة السلة

وعلى مستوى دوري السوبر، يتصدر الزمالك حاليا ترتيب جدول دوري السوبر بـ25 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ24 نقطة، والاتحاد السكندري ثالثا بـ23 نقطة.

وجاء ترتيب دوري السوبر كالتالي:

الزمالك - 25 نقطة

الأهلي - 24 نقطة (له مباراة مؤجلة)

الاتحاد السكندري - 23 نقطة (له مباراة مؤجلة)

سبورتنج - 22 نقطة

الجزيرة - 20 نقطة

المصرية للإتصالات - 20 نقطة

هليوبوليس - 17 نقطة

طلائع الجيش - 14 نقطة

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