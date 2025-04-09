كرة السلة، الاتحاد السكندري يواجه ستاد مالي غدا في الدوري الأفريقي

كرة السلة، يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري بقيادة أحمد عمر المدير الفني، مواجهة قوية غدا الخميس أمام فريق ستاد مالي في الجولة الأولى من الدور الثاني، لمجموعة كالاهاري ببطولة الدوري الأفريقي لكرة السلة، BAL 5.

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد السكندري مع ستاد مالي في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان الاتحاد السكندري قد حقق في الفوز في مباريات الدور الأول وجاءت النتائج كالتالي:

الاتحاد السكندري (71) - (60) الفتح الرباطي المغربي

الاتحاد السكندري (72) - (69) ستاد مالي

الاتحاد السكندري (100) - (80) ريفرز هوبرز

وتضم قائمة الاتحاد السكندري كل من: على أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد ابو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، كايل فيناليس، دينج دينج، ماجوك دينج، جورج كينج، ماتونج ماروي

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