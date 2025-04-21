الإثنين 21 أبريل 2025
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خارج الحدود

الصين تصعد ضد أمريكا وتفرض عقوبات على أعضاء بالكونجرس

الصين
الصين

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن الصين فرضت عقوبات على بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ومسؤولين حكوميين ورؤساء منظمات غير حكومية بسبب "سلوكهم الصارخ بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج".

الصين تفرض عقوبات على مسؤولين أمريكيين


وتأتي العقوبات ردا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على ستة مسؤولين من الصين وهونج كونج الشهر الماضي، وهو الأمر الذي قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن الصين "تدينه بشدة".

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن "أي إجراء خاطئ يتخذه الجانب الأمريكي بشأن القضية المتعلقة بهونغ كونغ سيقابل برد فعل حازم ومتبادل من الجانب الصيني".

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الصين الكونجرس الخارجية الصينية

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