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خارج الحدود

الصين تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا وإيران

القوات البحرية الصينية،
القوات البحرية الصينية، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الأحد، أنَّ الصين وروسيا وإيران، ستجري مناورات بحرية مشتركة في المياه قبالة ميناء تشابهار الإيراني في النصف الأول من مارس الجاري.

وجاء في بيان للوزارة على موقعها الإلكتروني وأوردته "رويترز": "ستجري القوات البحرية للصين وروسيا وإيران تدريبات مُشتركة في النصف الأول من مارس".

وأشارت إلى أنَّ المناورات ستجري في المياه القريبة من ميناء تشابهار الإيراني.

وردت الصين، في 6 مارس، على تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، بأن بلاده لا تريد حربًا مع الصين، ولكنها ستعيد بناء جيشها تحت قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاستعداد للحرب.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان: إن التصريحات ذات الصلة للمسؤول الأمريكي تحرض عمدًا على المواجهة الإيديولوجية، وتروج لما يسمى بخطاب "التهديد الصيني".

وأضاف "لين" في مؤتمر صحفي: "نحن نحث أمريكا على التوقف عن إسقاط عقليتها المهيمنة على الصين، وعدم النظر إلى العلاقات الصينية الأمريكية من خلال عدسة تفكير الحرب الباردة العتيقة، وعدم استخدام غطاء المنافسة الاستراتيجية لتنفيذ احتواء وقمع فعلي ضد الصين، إن موقف بكين واضح ومتسق".

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