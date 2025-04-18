قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن شركات صينية تساهم بإنتاج صواريخ إسكندر الروسية.

زيلينسكي يتهم الصين بمساعدة روسيا في تصنيع صواريخ إسكندر

وأضاف زيلينسكي في حديثه اليوم: فرضنا عقوبات ضد شركات صينية على صلة بصناعة صواريخ إسكندر الروسية

واتهم الرئيس الأوكراني الصين بمساعدة روسيا في صناعة أسلحة فتاكة خلال الحرب على أوكرانيا، وهذا ما رفضته السلطات الصينية.

الصين ترد على زيلينسكي

وأكدت الصين، اليوم الجمعة أنها لم تزود روسيا بأسلحة فتاكة في الحرب في أوكرانيا، رافضة اتهامات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي بهذا الشأن.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان: "لم تزود الصين أسلحة فتاكة يوما إلى أي طرف في النزاع وتفرض رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج" أي المدني والعسكري سواء.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنتظم "يدرك الطرف الأوكراني ذلك تماما وذكرت علنا أن معظم قطع غيار الأسلحة التي تستوردها روسيا تأتي من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

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