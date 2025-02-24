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خارج الحدود

وزير الخارجية التركي: لا فائز في الحرب الروسية الأوكرانية

وزير الخارجية التركي،
وزير الخارجية التركي، فيتو

 قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الإثنين، إنه يجب إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف وزير الخارجية التركي:" لا فائز في الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت سلبا على المنطقة ويجب تنفيذ حل شامل لإنهاء الحرب ".

وتابع:" عملنا بكل الطرق الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الروسية، والولايات المتحدة تهدف إلى إنهاء الحرب في المنطقة وتعزيز السلام".

أمس الأحد قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،: إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيقوم قريبا بزيارة خارجية يشارك خلالها في حدث دولي كبير، وسيتم الإعلان قريبا عن اتصالاته خلالها.

 

زيارة خارجية هامة لوزير الخارجية الروسي 

وأضافت زاخاروفا: "في الواقع، يخطط الوزير الروسي لزيارة خارجية في المستقبل القريب، وأعتقد أننا سنتمكن من إخباركم بالتفاصيل غدا وتأكيدها. سيقام هناك حدث دولي كبير وسنعلن قريبا عن خطط الجانب الروسي في هذا الشأن".

 

ويوم الجمعة الماضي،  قال مصدر في الخارجية التركية: إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيلتقي مع نظيره الروسي في أنقرة في 24 فبراير، وسيؤكد له استعداد تركيا للتوسط في حل الصراع الأوكراني.

 

وساطة تركية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية 

وأضاف المصدر: "سيناقش الوزيران خلال اللقاء، قضايا التعاون الثنائي، وخاصة التجارة والطاقة والسياحة، بالتفصيل. كما سيتبادلان وجهات النظر بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال إرساء سلام عادل ودائم من خلال الجهود الدبلوماسية. كما ستتم مناقشة الاتصالات الأخيرة بين الولايات المتحدة وروسيا والمساهمة التي يمكن أن تقدمها تركيا في الوساطة".

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الحرب الروسية الأوكرانية وزير الخارجية التركي روسيا

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