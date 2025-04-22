"استثمار الوعي" ترحب بتوجيه السيسي بـ “الضريبة الموحدة” وتحذر من ممارسات الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل 

ردود فعل متباينة، انطلقت عقب توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة من الشركات بـضريبة موحدة من صافي الربح، وجاءت في معظمها مرحبة بالتوجيه الرئاسي، إلا أن هناك أصواتا أصرت على أن التحدي الحقيقي ليس فى سن التشريعات، وإنما فى العمل على التخلص من عدد من الممارسات التي تساهم فى تطفيش المستثمرين.

لجنة الاستثمار بـحزب الوعي كانت واحدة من الجهات التى كان لها رأيا وجيها، ورحبت اللجنة بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، واعتبرت القرار خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.

ورغم الإشادة بالتوجيه الرئاسي، إلا أن اللجنة شددت على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.

وأضافت اللجنة في بيان لها: "تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي".

وأضاف بيان اللجنة: "نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز".

وفي محاولة لطرح حلول لكافة المشكلات وضعت لجنة الاستثمار بحزب الوعي بعض المطالب التي جاءت على النحو التالي:

1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.

2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.

3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.

4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.

5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.

واختتمت اللجنة بيانها قائلة:" توجيه الرئيس بشأن الضريبة الموحدة أمر إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة".

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