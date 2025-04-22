"مشروع محو الأمية" في ندوة بـ "تربية المنصورة"

نظَّمت كلية التربية بجامعة المنصورة اليوم الثلاثاء ندوة توعوية بعنوان: "التعريف بمشروع محو الأمية كأحد متطلبات تخرج الطلاب"، وذلك بمدرج الدكتور محمد سويلم، برعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة.

التعريف بمشروع محو الأمية كأحد متطلبات التخرج ندوة بكلية التربية بجامعة المنصورة

وذلك في إطار جهود جامعة المنصورة لتعزيز دورها المجتمعي، وتفعيل المشاركة الطلابية في قضايا التنمية الوطنية

عُقدت الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبإشراف الدكتور علي عبد ربه حسين، عميد كلية التربية، والدكتور عبد الله علي أبو شبانة، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما شارك في التنسيق الدكتور محمد عطوة مجاهد، أستاذ أصول التربية ومنسق مشروع محو الأمية بالكلية، والدكتورة أسماء الهادي، مدير مركز خدمات تعليم الكبار بجامعة المنصورة، وذلك بالتعاون مع مركز خدمات تعليم الكبار بالجامعة، والهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الدقهلية.

تعريف طلاب الكلية بمشروع محو الأمية

هدفت الندوة إلى تعريف طلاب الكلية بمشروع محو الأمية، الذي يُعد أحد متطلبات التخرج، وشرح أهمية مشاركتهم في دعم جهود الدولة للقضاء على الأمية، وبيان آليات التنفيذ، والدور الفعّال الذي يقوم به الطالب الجامعي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن اهتمام الجامعة بملف محو الأمية يُعد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء الجمهورية الجديدة بلا أمية، ويأتي في إطار دور الجامعة في دعم جهود التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، والتزامها بخدمة المجتمع وتعزيز التنمية البيئية، من خلال تسخير جميع الوسائل والإمكانات المتاحة، والكوادر البشرية المتخصصة في هذا المجال.

ملف الأمية يُعَدّ من أولويات القضايا القومية

وأضاف رئيس الجامعة أن ملف الأمية يُعَدّ من أولويات القضايا القومية، ما يستلزم تكثيف الجهود المبذولة لتحقيق نتائج متميزة تسهم في تنمية مصرنا الحبيبة، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العظيم إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يولي اهتمامًا بالغًا بمشروع محو الأمية، كونه من أهم الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع مركز خدمات تعليم الكبار والكليات المشاركة في المشروع؛ بما يضمن جودة التنفيذ وتحقيق أثر فعلي في المجتمع.

الربط بين التكوين الأكاديمي للطالب ودوره المجتمعي

وأكَّد الدكتور علي عبد ربه حسين سعي الكلية الدائم إلى الربط بين التكوين الأكاديمي للطالب ودوره المجتمعي، مشيرًا إلى أن مشروع محو الأمية يُعَدّ أحد أوجه هذا التكامل، وهو ما نغرسه في طلابنا بوصفهم معلمي المستقبل، والمسؤولين عن نهضة هذا الوطن.

وأشار الدكتور عبد الله علي أبو شبانة إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي في إطار الخطة التنفيذية لوكالة خدمة المجتمع، التي تهدف إلى إشراك الطلاب في مشروعات قومية مؤثرة، وعلى رأسها مشروع محو الأمية، مع توفير التوعية والدعم الفني لهم، بما يضمن نجاح التجربة وتحقيق أقصى أثر مجتمعي.

كما أكَّدت الدكتورة أسماء الهادي سعي المركز المستمر نحو تطوير آليات العمل، والتنسيق مع الكليات المختلفة لتيسير مشاركة الطلاب في مشروع محو الأمية، موضحةً أن المركز يوفر كافة سبل الدعم والتدريب اللازمة لضمان فعالية التنفيذ، وتحقيق نتائج ملموسة تليق باسم جامعة المنصورة.

توجّه استراتيجي لجامعة المنصورة نحو دعم القضايا القومية

تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة تأتي في سياق التوجّه الاستراتيجي لجامعة المنصورة نحو دعم القضايا القومية، وفي مقدّمتها ملف محو الأمية، وهو ما تُوِّج مؤخرًا بحصول الجامعة على جائزة "كونفوشيوس الدولية" من منظمة اليونسكو لعام 2024، وتصدُّرها الجامعات الحكومية المصرية في هذا الملف للدورة الرابعة على التوالي، مما يعكس تميزها على الصعيدين المحلي والدولي.

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