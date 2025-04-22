محافظ الدقهلية يستقبل رئيس شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء الجديد "صور"

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وذلك في أول زيارة رسمية له عقب توليه مهام منصبه الجديد، خلفا للمهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، بحضور المهندس حامد عبد الخالق رئيس قطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

المهندس أحمد رمضان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وخلال اللقاء، أعرب محافظ الدقهلية عن تقديره لما قدمه المهندس محمد عسل من جهود صادقة خلال فترة عمله السابقة بمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن التنسيق المشترك بين المحافظة وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، كان له بالغ الأثر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكات الكهرباء بمختلف المدن والمراكز والقرى.

وهنأ محافظ الدقهلية، المهندس أحمد رمضان بثقة القيادة السياسية وتوليه مهام رئاسة الشركة، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، بما يدعم خطط المحافظة في الارتقاء بمنظومة البنية التحتية لقطاع الكهرباء، وتوفير خدمات متميزة تواكب جهود التنمية والبناء التي تشهدها الدقهلية على كافة الأصعدة.

تحسين جودة الحياة وتوفير بنية أساسية حضارية تليق بأبناء الدقهلية.

وأكد اللواء طارق مرزوق خلال اللقاء، أن محافظة الدقهلية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بما يضمن سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين وتحقيق خطط التطوير المستهدفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة وتوفير بنية أساسية حضارية تليق بأبناء الدقهلية.

تعزيز منظومة الكهرباء داخل المحافظة

وفي ختام اللقاء، أعرب المحافظ عن خالص تمنياته للمهندس أحمد رمضان بالتوفيق والسداد في مهام منصبه الجديد، كما أعرب عن أمنياته القلبية له في قيادة منظومة العمل بشركة شمال الدلتا، لاستكمال مسيرة الإنجازات وتعزيز منظومة الكهرباء داخل نطاق المحافظة.

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