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محافظ الدقهلية يعلن مد فترة تلقى طلبات التصالح لـ 6 أشهر

محافظ الدقهلية، فيتو
محافظ الدقهلية، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 شهور إضافية تبدأ من يوم 05/ 05/ 2025.

مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء 6 أشهر 

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا القرار جاء وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1386 لسنة 2025، فى إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية.

تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين لإنهاء ملفاتهم

وأكد اللواء طارق مرزوق، أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم للمواطنين في إنهاء ملفاتهم، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لذلك الملف الحيوي، والمرور المستمر على المراكز التكنولوجية، للوقوف على إنتظام تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من المواطنين وإزالة أى معوقات، فى التيسير على المواطنين، في إطار الإجراءات القانونية.

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ودعا محافظ الدقهلية المواطنين للتوجه إلى المراكز التكنولوجية، أو الجهات المختصة، لتقديم الطلبات واستيفاء المستندات المطلوبة، حتى يتم البت فيها من قبل اللجان الفنية للإستفادة من المهلة الجديدة لقانون التصالح قبل انتهائها.

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