رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا سير العمل بالمشروعات الجديدة (صور)

تفقّد الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، يرافقه الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأربعاء عددًا من المشروعات الإنشائية التعليمية والطبية بالجامعة؛ لمتابعة سير العمل بها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، بما يحقق سياسة الجامعة في تطوير المنشآت الجامعية بجميع القطاعات، للتحول إلى جامعات الجيل الرابع والجامعات ذات التصميمات الصديقة للبيئة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية في القطاع الطبي بما يحافظ على ريادته كقلعة للطب في مصر.

رئيس جامعة المنصورة يتابع ميدانيًّا سير العمل بالمشروعات الجديدة

شملت الجولة مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة، والمبنى الجديد لكلية التمريض، ومركز التدريب الرقمي، ومركز الأدوية بكلية الصيدلة، ومبنى البحوث التجريبية بكلية الطب، وقسم الأمراض الصدرية بمبنى النقاهة.

الالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال جميع الأعمال والتجهيزات بالمشروعات

وأشار الدكتور شريف خاطر إلى حرص جامعة المنصورة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي "رؤية مصر 2030"، لتطوير الخدمات التعليمية التي تهدف إلى رفع مستواها وتحقيق تطلعات المجتمع الأكاديمي، مؤكدًا مواصلة العمل على تنفيذ مزيد من المشروعات المستقبلية في إطار تحقيق رؤية الجامعة.

كما أكَّد رئيس الجامعة حرصه على متابعة إنجاز مشروعات التطوير في القطاع الطبي، لسرعة دخولها الخدمة الطبية وتلبية احتياجات المرضى في ضوء الزيادة المستمرة في معدلات التردد على هذا القطاع، التزامًا من الجامعة بريادتها الطبية ودورها المجتمعي في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

نستهدف رفع مستوى الخدمات وتحقيق تطلعات المجتمع الأكاديمي.

وتابع رئيس الجامعة خلال الجولة حجم الأعمال الجارية والمراحل التنفيذية للمشروعات، مع مختلف الأطراف المختصة بالإشراف على تنفيذ كل مشروع داخل الجامعة والشركات المنفذة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، ورفع معدلات الإنجاز، والانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المقررة وبأعلى جودة مطلوبة.

بدأت الجولة بتفقد المركز الخامس للاختبارات الإلكترونية بكلية التجارة، بحضور الأستاذة الدكتورة منى الدكروري، عميدة الكلية، والأستاذة الدكتورة سماح حافظ، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ويضم المركز خمس صالات اختبار رئيسية، تحتوي كل منها على أربع قاعات اختبار فرعية، بسعة إجمالية تبلغ 1555 جهاز حاسوب، موزعة على ثلاثة طوابق، بمساحة 850 مترًا مربعًا للطابق الواحد، ومجهزة بأحدث التجهيزات، فضلًا عن أجهزة الإنذار والإطفاء الحديثة، بما يوفر بيئة ملائمة للاختبارات أو التدريس.

تلا ذلك تفقد مشروع المبنى الجديد لكلية التمريض، حيث تم متابعة تنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى المقام على مساحة 700 متر مربع، والذي سيُبنى بارتفاع سبعة طوابق، لاستيعاب أعداد الطلاب المقبولين بالكلية، واستكمال القدرة الاستيعابية، ويضم المبنى مدرجات تعليمية، وقاعات متعددة، ومكاتب إدارية.

ثم توجه رئيس الجامعة إلى مركز التدريب الرقمي، بحضور الدكتور أيمن جمعة، مدير المركز، حيث تفقد أعمال الصيانة والتطوير للمبنى القائم، والمقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتشمل الأعمال 22 قاعة تدريبية، و18 مكتبًا إداريًّا، وثلاث مساحات عمل (Work Spaces) للمترددين على المركز، بالإضافة إلى تطوير شامل لقسم ورشة الصيانة، والواجهتين الداخلية والخارجية للمبنى، وتنفيذ منظومة متكاملة للمراقبة ومكافحة الحريق.

ويُعد المركز من أعرق المراكز التدريبية على المستويين المحلي والإقليمي؛ حيث تأسس عام 1982 تحت مسمى "مركز الحساب العلمي"، وتطور ليصبح مركزًا رائدًا في تقديم الخدمات التدريبية والتكنولوجية، ويهدف المركز إلى تطوير قدرات الطلاب، والخريجين، وأعضاء هيئة التدريس، من خلال دورات معتمدة في الحاسوب، والبرمجة، والشبكات، والمحاسبة، والتصميم، والموارد البشرية، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والدعم الفني، وتنظيم اختبارات دولية معتمدة. ويتميز المركز ببنية رقمية متطورة وشراكات دولية

ثم توجه الدكتور شريف خاطر إلى كلية الصيدلة لتفقد مشروع مركز أبحاث واكتشاف الدواء، بحضور الدكتور خالد بشير، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور هاني قناوي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذة الدكتورة جيني جيهان نصر، وكيلة الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور سعد الدين مصطفى، مدير المشروع.

أُقيم المشروع على مساحة 350 مترًا مربعًا، ويتكوّن من ثلاث معامل رئيسية تُنفَّذ فيها جميع مراحل تطوير واكتشاف الأدوية وفقًا للبروتوكولات العلمية المعتمدة، ويستهدف المشروع أعضاء هيئة التدريس والباحثين من داخل الكلية وخارجها، ويتألف المركز من ثلاثة معامل فرعية متكاملة، رُوعي في تصميمها أعلى معايير الجودة العالمية في إنشاء المعامل البحثية البيولوجية، كما زُوِّدت بنظام هواء نقي كامل، ونظام إنذار ومكافحة حريق غازي متطور للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وقد اكتملت المرحلة الإنشائية بالكامل، ويُجرى حاليًا تجهيز المركز بالأجهزة العلمية تمهيدًا لدخوله الخدمة في بداية العام الدراسي القادم.

تفاصيل حول مشروع إنشاء مبنى البحوث التجريبية

ثم توجه رئيس الجامعة إلى كلية الطب لتفقد مشروع إنشاء مبنى البحوث التجريبية، الذي يتكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية متكررة، بمساحة تُقدّر بنحو 440 مترًا مربعًا، بحضور الأستاذ الدكتور علاء وفا وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الأستاذ الدكتور فكري سالم المشرف الهندسي على المشروع.

تطوير مركز البحوث التجريبية بجامعة المنصورة

ويُعد مشروع تطوير مركز البحوث التجريبية من المشروعات المهمة في منظومة البحث العلمي بالجامعة، إذ يقدم المركز خدماته البحثية والتدريبية لشريحة واسعة من الباحثين في تخصصات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والعلوم، داخل الجامعة وخارجها، مما يجعله من النقاط المضيئة في جامعة المنصورة، والتي تتطلب تطوير بنيته التحتية لاستيعاب متطلبات خدمة العملية البحثية، بما يتماشى مع متطلبات التأهيل للجودة والاعتماد.

زيارة مبنى النقاهة بمستشفى الجامعة الرئيسي

واختُتمت الجولة بزيارة مبنى النقاهة بمستشفى الجامعة الرئيسي، لتفقد أعمال صيانة وتطوير ثلاثة طوابق مخصصة لقسم الأمراض الصدرية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد الجليل، نائب مدير المستشفى، والأستاذة الدكتورة هند الحداد، نائب مدير المستشفى.

تنفيذ صيانة شاملة للأعمال المدنية

ويشمل المشروع تنفيذ صيانة شاملة للأعمال المدنية، والكهربائية، والميكانيكية، وأنظمة الغازات، وواجهة المبنى، ويضم المشروع تجهيز وحدة مناظير، ووحدة أمراض النوم بسعة أربعة أسِرّة، ووحدة وظائف الرئتين بسعة مماثلة، وصيدلية، وجناحًا إداريًّا، فضلًا عن قسمين لإقامة المرضى بسعة 48 سريرًا، ومن المتوقع دخوله الخدمة الطبية خلال الأشهر القليلة المقبلة

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