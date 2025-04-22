الثلاثاء 22 أبريل 2025
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أخبار مصر اليوم.. مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة المقبل.. تفاصيل إساءة جراح شهير بالقصر العيني للشباب العاملين بالتمريض.. والحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

 

مجلس الوزراء يعلن العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل

أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

 

مواعيد غلق المحال والكافيهات بالتوقيت الصيفي

يبدأ تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الصيفى يوم الجمعة المقبل - آخر جمعة فى أبريل- وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

السيسي مجددا التعازي في وفاة البابا فرانسيس: الإنسانية خسرت قامة كبيرة

جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية التعازي لوفاة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مؤكدًا أن الإنسانية قد خسرت بوفاته قامة كبيرة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في حفل تخرج الدورة الثانية لتأهيل أئمة وزارة الأوقاف من الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. 

الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن طقس الغد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث تنكسر الموجة الحارة ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

تفاصيل إساءة جراح شهير بالقصر العيني للشباب العاملين بالتمريض

أثار منشور كتبه الدكتور الجوهري محمد الجوهري أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب طب قصر العيني على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين الأطباء بعد إهانة التمريض. 

حيث وصف الرجال العاملين بمهنة التمريض بأنهم “ خناشير” ووصف السيدات والفتيات العاملات بمهنة التمريض بأنهن "قمر الليالي" وأن مهنة التمريض يجب أن تقتصر على السيدات فقط وهي مهنة منذ نشأتها تليق بالسيدات.

التنمية المحلية تعلن صدور قرار رئيس الوزراء بمد مهلة التصالح بمخالفات البناء

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd، القبرصية، وذلك على مهنة فني لحام.

وتشمل التخصصات المطلوبة: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، واللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات لقيادات قطاع البترول ومسؤولي الاستكشاف

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات وتنقلات شملت نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ورؤساء شركات ومساعدي ومديري عموم الاستكشاف لبعض شركات قطاع البترول والثروة المعدنية.

وتأتي حركة التنقلات والتكليفات في إطار المحور الأول لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بالسعي إلى تعزيز أنشطة البحث والاستكشاف وتوسيع الرقعة الاستكشافية في جميع مناطق جمهورية مصر العربية، وتسريع وتيرة الإنتاج وفتح آفاق استثمارية جديدة للمناطق الواعدة، وحرصًا على تعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية المتميزة ذات الخبرات.

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