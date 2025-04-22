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أخبار مصر

تفاصيل إساءة جراح شهير بالقصر العيني للشباب العاملين بالتمريض

طقم التمريض، فيتو
طقم التمريض، فيتو

 أثار منشور كتبه الدكتور الجوهري محمد الجوهري أستاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب طب قصر العيني على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جدلا واسعا على السوشيال ميديا وبين الأطباء بعد إهانة التمريض. 

حيث وصف الرجال العاملين بمهنة التمريض بأنهم “ خناشير” ووصف السيدات والفتيات العاملات بمهنة التمريض بأنهن "قمر الليالي" وأن مهنة التمريض يجب أن تقتصر على السيدات فقط وهي مهنة منذ نشأتها تليق بالسيدات.

الدكتور الجوهري محمد الجوهري استاذ ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب طب قصر العيني يثير جدلا واسعا 

المنشور أثار جدلا واسعا بسبب الإساءة لمهنة للتمريض وسرعان ما تجاوبت نقابة الأطباء وأصدرت بيانا تعلن فيه إحالة الطبيب للتحقيق.

 وقالت  النقابة العامة للأطباء إنها تابعت بأسف شديد ما نُشر على لسان أحد الأطباء من تعليقات تحمل إساءة واضحة لأعضاء فريق التمريض، دون أي مبرر مهني أو أخلاقي.

وإذ تؤكد النقابة أن مهنة التمريض بجميع أفرادها، نساءً ورجالًا، تُعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية، ولا يمكن الاستغناء عن دورها في دعم الأطباء وتقديم الرعاية الصحية المثلى للمرضى، فإنها تشدد على أن الاحترام المتبادل بين جميع أفراد الفريق الطبي هو من صلب أخلاقيات المهنة، ولا يجوز المساس به تحت أي ظرف.

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وعليه، وبناءً على شكاوي وردت لنقابة الأطباء، قررت النقابة العامة للأطباء، إحالة الطبيب صاحب المنشور إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيما صدر عنه، من إساءات لا تليق بأخلاقيات المهنة، ومحاسبته وفقًا لما تقره لائحة آداب المهنة.

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