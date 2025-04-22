براتب 88 ألف جنيه، الحكومة توفر فرص عمل لهذا التخصص في قبرص

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، عن توفير 6 فرص عمل في شركة Multimarine Services Ltd، القبرصية، وذلك على مهنة فني لحام.

وتشمل التخصصات المطلوبة: لحام ألواح وأنابيب الفولاذ الكربوني بشكل أساسي باستخدام طرق اللحام GTAW، أو مزيج من طرق اللحام Smaw fsaw/Gmaw واللحام بقوس الغاز، واللحام بالقوس الكهربائي، واللحام بالقوس المعدني للفولاذ، واللحام بالقوس الكهربائي المحمي.

مميزات فرص العمل

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إن مميزات هذه الفرص، أن إجمالي الراتب كل شهر 1500 يورو، و38 ساعة عمل لمدة 5 أيام في الأسبوع، بالإضافة إلى ساعات عمل إضافية مدفوعة الأجر، وتوفر الشركة المواصلات من وإلى العمل مجانا، ويمكن أن توفر السكن والوجبات، بمقابل ثابت من أجر العامل، كما توفر الشركة تذاكر سفر من وإلى مصر مجانا، ومدة العقد 24 شهرا، ويمكن تجديده لمدة عامين آخرين.

شروط التقديم لوظائف وزارة العمل

وتتضمن الشروط ألا تقل الخبرة عن 5 سنوات، ويفصل مؤهلات للحام، ومن لديه شهادات خبرة بالمجال، كما يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

ويمكن تقديم صور من المستندات، والسيرة الذاتية باللغة الإنجليزية من اليوم الثلاثاء 22-4-2025 ولمدة 3 أيام على الرابط التالي هنا

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