الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

رئيس أركان جيش الاحتلال يلتقي عائلات المحتجزين ويؤكد: استعادتهم أولوية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، أن رئيس الأركان هرتسي هاليفي التقى عددًا من عائلات المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، في إطار متابعة الملف الإنساني المتعلق بالأسرى والمفقودين.

وأكد هاليفي خلال اللقاء أن "استعادة المحتجزين تمثل أولوية قصوى بالنسبة للجيش"، مشددًا على أن المؤسسة العسكرية تواصل جهودها من أجل إعادتهم في أقرب وقت ممكن.

فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، بأن الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على مناطق متفرقة من القطاع أسفرت عن استشهاد 32 فلسطينيًا، في تصعيد جديد يرفع منسوب التوتر في ظل استمرار العمليات العسكرية.

وذكرت المصادر أن من بين الشهداء أربعة مواطنين استُهدفوا بطائرة مسيّرة إسرائيلية أثناء وجودهم في منطقة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع، مشيرة إلى أن الهجوم أدى أيضًا إلى وقوع إصابات، بعضها بحالة حرجة.

وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات جوية وقصف مدفعي على مواقع وأحياء سكنية في مختلف أنحاء القطاع، فيما تحذّر مؤسسات حقوقية وطبية من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة التصعيد المستمر واستهداف المدنيين.

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الجيش الإسرائيلي رئيس الأركان هرتسي هاليفي
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