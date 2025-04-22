الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مجد القاسم: "غمض عينيك"الأغنية الأولى في الأفراح رغم مرور 20 عامًا على صدورها

مجد القاسم؛ فيتو
مجد القاسم؛ فيتو

كشف الفنان مجد القاسم أن أشهر أغنية له "غمض عينك" كانت موجهة لزوجته وأنها كانت أغنية سينجل ولكنها حققت نجاحا كبيرا حينها وما زالت أغنية أساسية في أغلب الأفراح والمناسبات السعيدة حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن 20 سنة من تاريخ صدورها.

وتابع في تصريحاته لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على "CBC" مع منى عبد الغنى: أحب في كل مناسبة أن أقدم عملا ليظل مع الجمهور، وفي رمضان لازم أعمل أغنية للشهر الفضيل سواء أدعية دينية أو أناشيد.

 

محمد الحلو

 

وتحدث مجد القاسم عن اعتزازه بالفنان محمد الحلو وبالأغاني المتنوعة التي قدمها واصفا الحلو بإنه من أجمل الأصوات في الوطن العربي.

 

وكشف عن إقامته حفله شهريًا لجيل التسعينيات حتى يسترجع الجمهور أغاني هذه المدة في ساقية الصاوي وقال إن الناس لديها حنين لأغاني هذه الفترة.

 

وعن وطنه سوريا، قال إن الوطن دائمًا في القلب طول الوقت ووجه لبلاده أغنية بحبك يا سوريا يا أغلى الأوطان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجد القاسم الفنان مجد القاسم محمد الحلو برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”

مواد متعلقة

الخميس، مجد القاسم يلتقي بجمهوره في حفل بساقية الصاوي

ads

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة، ما القصة؟

حاولوا إنقاذ بعضهم، تفاصيل مصرع وإصابة 5 عمال بينهم مهندس في محطة صرف صحي بالإسكندرية (صور)

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء فى مصر

قبل اجتماعها غدا، رابطة الأندية تكشف للتظلمات سبب تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي

الهبوط يضرب سوق الذهب، والأسعار تتراجع 120 جنيها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء وتحذر من الرياح المثيرة للأتربة

الغضنفر يودع الملاعب، أحمد جعفر يعلن اعتزال كرة القدم

لديه عيب وحيد، أبو تريكة يوجه رسالة لـ مصطفى محمد بعد قلة مشاركاته مع نانت

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر المعبأ عند 36 جنيها بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم، السلك 9 مم و9.5 مم H12 يسجل 150 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

هدنة 7 سنوات.. صيغة جديدة لوقف الحرب في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بالأزمات والمشاكل

متى يكون لغير الوارثين نصيب من الميراث؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل عيد الأضحى يوم واحد أم أربعة؟ رد مؤكد من السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية