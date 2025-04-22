مجد القاسم: "غمض عينيك"الأغنية الأولى في الأفراح رغم مرور 20 عامًا على صدورها

كشف الفنان مجد القاسم أن أشهر أغنية له "غمض عينك" كانت موجهة لزوجته وأنها كانت أغنية سينجل ولكنها حققت نجاحا كبيرا حينها وما زالت أغنية أساسية في أغلب الأفراح والمناسبات السعيدة حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن 20 سنة من تاريخ صدورها.

وتابع في تصريحاته لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على "CBC" مع منى عبد الغنى: أحب في كل مناسبة أن أقدم عملا ليظل مع الجمهور، وفي رمضان لازم أعمل أغنية للشهر الفضيل سواء أدعية دينية أو أناشيد.

محمد الحلو

وتحدث مجد القاسم عن اعتزازه بالفنان محمد الحلو وبالأغاني المتنوعة التي قدمها واصفا الحلو بإنه من أجمل الأصوات في الوطن العربي.

وكشف عن إقامته حفله شهريًا لجيل التسعينيات حتى يسترجع الجمهور أغاني هذه المدة في ساقية الصاوي وقال إن الناس لديها حنين لأغاني هذه الفترة.

وعن وطنه سوريا، قال إن الوطن دائمًا في القلب طول الوقت ووجه لبلاده أغنية بحبك يا سوريا يا أغلى الأوطان.

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