الثلاثاء 22 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصابون في قصف إسرائيلي استهدف مركز إيواء في غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استهدف قصف إسرائيلي مركزا لإيواء نازحين في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، مما أدى لوقوع إصابات بين عدد من النازحين.

وأفادت تقارير إخبارية، بأن مسيرات إسرائيلية ألقت قنابل متفجرة على منازل في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وفي سياق آخر أفادت الأمم المتحدة بأن إسرائيل تواصل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ 50 يوما، محذرة من أن هذه السياسة تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية للسكان بشكل خطير جدا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر المنظمة في نيويورك: إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أكد غياب أي تدفق للمساعدات الأساسية إلى القطاع، بما في ذلك الغذاء والوقود والأدوية.

وأوضح دوجاريك أن مخزونات الغذاء باتت شبه منعدمة، بينما توشك الأدوية والإمدادات الطبية على النفاد تماما، مما يهدد حياة الأطفال والبالغين الذين يعانون من الجوع.

كما أشار إلى أن النظام الصحي في غزة يواجه خطر الانهيار التام نتيجة النقص الحاد في الموارد.

ولفت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين اضطروا للنزوح بسبب الظروف المتدهورة، بينما تصاعدت الهجمات الإسرائيلية ضد العاملين في المجالين الإنساني والصحي، ما زاد من تعقيد الأزمة.

وطالبت الأمم المتحدة برفع الحصار فورا والسماح بتدفق المساعدات لتفادي كارثة إنسانية وشيكة في القطاع.

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