مجندات سابقات في جيش الاحتلال يتظاهرن لإطلاق سراح الأسرى في غزة

نظمت مجندات سابقات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، وقفة احتجاجية أمام وزارة الدفاع للمطالبة بإطلاق سراح العسكري ماتان إنجرست، الأسير لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023.

مجندات إسرائيليات يتظاهرن فى ساحة المختطفين

وتجمعت 70 مجندة سابقة في جيش الاحتلال، فيما تسمى "ساحة المختطفين" وسط تل أبيب، رفقة أفراد من عائلة إنجرست وانطلقوا من هناك إلى شارع "شعار بيجن"، في منطقة "كرياه" حيث مقر وزارة الدفاع، وفق صحيفة "معاريف" العبرية.

وارتدت المجندات بنطالًا أسود وقميصًا أخضر زيتونيًّا، كتلك التي كان يرتديها "ماتان" لحظة أسره من داخل دبابة في موقع "ناحال عوز" العسكري بمحاذاة قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة تهدف المظاهرة التي أطلق عليها "كل العيون على ناحال عوز"، إلى تسليط الضوء على حالة الجندي "إنجرست" الذي أصيب خلال الحرب.

ولطخ المتظاهرون وجوههم بألوان كالدماء وربطوا أيديهم بضمادات لمحاكاة إصابات "ماتان". ونقلت الصحيفة عن "عميت" المجندة السابقة وإحدى منظمي المظاهرة قولها: "اليوم، ماتان هو الجندي الوحيد من موقع ناحال عوز الذي قاتل بشجاعة ونجا، وهو في الأسر، إلى جانب صديقيه إيتي حين ودانيئيل بيرتس، اللذين قُتلا ولا تزال جثتاهما محتجزتين في غزة".

والد الجندي ماتان إنجرست يهاجم الحرب في غزة

فيما قال حاجاي إنجرست والد الجندي "ماتان": "لدينا دعم هائل من الجمهور كله". وأضاف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون درمر، أيضًا هو قائد فريق التفاوض الإسرائيلي، لم يكونا يعلمان أن متان مصاب، فجسّدنا ذلك للجميع".

وتابع: "قبل أن نرسل جنودًا آخرين إلى المعركة، نحن ملزمون إعادةَ أولئك الذين سقطوا في الأسر. لأنه خلاف ذلك، كيف سينظر رئيس الوزراء في عيون الأمهات؟".

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