الأربعاء 26 فبراير 2025
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قرارات مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على تحديد الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية بـ 14 محافظة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء اليوم

قرارات مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على ما تم عرضه من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تحديد الكُتل المبنية القريبة من الأحوزة العُمرانية للمدن والقرى والتوابع، بعدد 14 محافظة، المُتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمُقامة في مساحات فقدت مُقومات الزراعة. 

جاء القرار إعمالًا لنص المادة (2/9/ج) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والفقرة الثانية من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

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