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أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية تكشف مفاجأة سارة بشأن الأحوزة العمرانية للقرى

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية منال عوض، فيتو

الأحوزة العمرانية للقرى، كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى.

 

موعد الانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى

وأكدت خلال لقائها ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: “بنهاية شهر مارس المقبل سننتهي بشكل كامل من الأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى”.

 
أهمية الحفاظ على الأحوزة العمرانية للقرى

وتابعت: “كل قرية ومدينة سيكون لها تخطيط وحدود للمباني وهذا مهم للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع العشوائية”.

 

الأحوزة العمرانية للمدن

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن.
 

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا اليوم مع قيادات قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات العمل الرئيسية والمشروعات الجارية على أرض المحافظات.

 

وتطرق الاجتماع إلى عرض موقف اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى، وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق التنمية العمرانية وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في سرعة الانتهاء من كافة الأحوزة العمرانية على مستوى جميع المحافظات.

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