وكيل الطب العلاجي بالدقهلية يبحث مع رؤساء أقسام الوقائي تطوير العمل والسلامة المهنية والأمراض المعدية

عقد الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجى بـصحة الدقهلية، اجتماعًا مع رؤساء أقسام الوقائى بمستشفيات صحة الدقهلية، بحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي ومديري إدارات الطب الوقائي، بهدف متابعة الأداء وتطوير العمل والخدمة المقدمة.

تفاصيل اجتماع وكيل الطب العلاجي برؤساء أقسام الوقائي بالمستشفيات في الدقهلية

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بضرورة التنسيق والتعاون بين قطاعى الطب العلاجي والطب والوقائى لرفع مستوى الخدمة المقدمة بكافة المنشآت التابعة.

إجراءات الطب الوقائي بمستشفيات صحة الدقهلية

بحث الاجتماع اجراءات الطب الوقائي بمستشفيات صحة الدقهلية وأعمال السلامة والصحة المهنية، علاوة على الجودة والأعمال الوقائية بالمطابخ وإجراءات الترصد والابلاغ عن الأمراض المعدية.

التدريب المستمر للفرق الطبية على كتابة تقارير الوفاة والمواليد

ووجه المجتمعون بالتدريب المستمر للفرق الطبية علي كتابة تقارير الوفاة وإخطارات المواليد ومتابعة مؤشرات أداء أعمال تنظيم الأسرة، ومراجعة أعمال أقسام السعار.

اتباع اشتراطات تطهير خزانات المستشفيات والصيانة

كما تطرق الاجتماع إلى اتباع اشتراطات تطهير خزانات المستشفيات وصيانة محطات معالجة الغسيل الكلوي وتعقيمها الدوري.

وكذلك التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومتابعة أعمال الفيروسات الكبدية وترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيمات.

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