وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يتابع سير العمل بمستشفى ميت سلسيل (صور)

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بتشكيل لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجى للوقوف على الحالة الانضباطية بمستشفى ميت سلسيل ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وكيل الطب العلاجى بالدقهلية يتابع الحالة الانضباطية بمستشفى ميت سلسيل

تشكلت اللجنة برئاسة الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى من مختلف إدارات الطب العلاجى (المستشفيات- الرعاية العاجلة - الحميات-الأشعة - بنوك الدم -العلاج الطبيعى- التغذية - الحضانات- الكلي- التمريض ).

المرور على أقسام الاستقبال والطوارئ

استهلت أعمال اللجنة بالمرور على أقسام الاستقبال والطوارئ وعناية الأطفال والعناية العامة، ومراجعة تذاكر الدخول للمرضي وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات علاوة على الحالة الانضباطية بالمستشفي.



كما تفقد فريق الطب العلاجى أقسام الأشعة والباطنة والكلي والحضانة، حيث تم تدريب العاملين بهم على رأس العمل وقت المرور على الجوانب الفنية وتشغيل الأجهزة وإجراءات مكافحة العدوي.

اجتماع مع الجهاز الإشرافي للمستشفى لمناقشة مؤشرات الاداء

كما قام الفريق بعقد اجتماع مع الجهاز الإشرافي للمستشفي لمناقشة مؤشرات الاداء خلال المرحلة السابقة والعمل على رفعها ودراسة القوة البشرية والمعوقات التي تواجة العمل واحتياجات المستشفي فى الفترة المقبلة لرفع جودة الخدمة المقدمة وتلافي السلبيات المرصودة خلال المرور.

جدير بالذكر أن مستشفي ميت سلسيل استقبل فى الآونة الأخيرة جهاز أشعة مقطعية جديد وعدد ٢ ماكينة غسيل كلوي وكذلك تم توفير خدمة غسيل الكلي الطوارئ بالعناية المركزة.

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