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صحة الدقهلية: توفير عيادة متنقلة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد

عيادة متنقلة بالدقهلية،
عيادة متنقلة بالدقهلية، فيتو

وجه الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة صحة الدقهلية، إدارة القوافل الطبية بتنظيم عيادة متنقلة فى خطة التأمين الطبى لاحتفالات أعياد الميلاد وشم النسيم.

صحة الدقهلية: عيادة متنقلة لتأمين احتفالات أعياد الميلاد 

وأوضح وكيل الوزارة أنه حرصًا من صحة الدقهلية على توفير كافة الرعاية الطبية للمواطنين فقد تم الدفع بسيارة القوافل الطبية المجهزة بكافة التجهيزات الطبية فى تأمين الاحتفالات على أن تتمركز بشارع بورسعيد.

 


كما أكد مدكور، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات،مؤكدا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعى وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين،وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات، وتوافر الأمصال اللازمة لحالات تسمم الفسيخ التى قد تحدث، وعلى جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أى إصابات قد تحدث.

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