كرة السلة، الاتحاد السكندري يواجه الفتح الرباطي المغربي

يختتم فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة مساء اليوم مشواره في تصفيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL 2025)، عندما يلتقي مع فريق الفتح الرباطي المغربي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة "كالاهاري"، والمقامة حاليًا بالعاصمة المغربية الرباط.

وتقام المباراة على صالة مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة أون سبورت 2 عبر بث مباشر.

ويخوض زعيم الثغر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما ضمن التأهل إلى نهائيات البطولة المقرر إقامتها في بريتوريا بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 4 حتى 14 يونيو المقبل، بعدما تصدر ترتيب مجموعته برصيد 10 نقاط، محققا العلامة الكاملة بالفوز في خمس مباريات متتالية.

مشوار الاتحاد السكندري

وكان الاتحاد قد واصل عروضه القوية بالفوز أمس في الجولة الخامسة على ريفرز هوبرز النيجيري بنتيجة 94-77، ليواصل صدارة المجموعة.

وبدأ الفريق مشواره في التصفيات بانتصار مهم على الفتح الرباطي بنتيجة 71-60، قبل أن يتفوق على ستاد مالي بنتيجة 72-69 في لقاء صعب، ويحقق انتصارا كبيرا على ريفرز هوبرز في المواجهة الثالثة بنتيجة 100-80، ثم عاد وكرر تفوقه على ستاد مالي بنتيجة 91-68 في الجولة الرابعة.

يذكر أن نظام البطولة ينص على تأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة للنهائيات، بالإضافة إلى أفضل فريقين حصلا على المركز الثالث في ترتيب المجموعات الثلاث.

ويخوض زعيم الثغر البطولة بقائمة قوية تضم كوكبة من أبرز لاعبيه، على رأسهم: علي أحمد، أحمد عادل، محمد طه، يوسف شوشة، أحمد أبو العلا، يوسف شحاتة، أنس أسامة، عمر طلعت، لابل فيناليس، دينج دينج، ماچوك دينج، چورچ لينج، وماتونج مارويل.

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