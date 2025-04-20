الأحد 20 أبريل 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: اعتقال 11 إسرائيليا حاولوا الدخول إلى قطاع غزة دون تصريح

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت القناة ١٤ العبرية، باعتقال 11 إسرائيليا حاولوا الدخول إلى قطاع غزة دون تصريح في منطقة ناحال عوز.

 

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية في وقت سابق من اليوم الأحد، باستشهاد 22 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 

وأكد الإعلام الفلسطيني أنه تم انتشال جثامين 3 شهداء إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 14 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ فجر اليوم. 

 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أمس السبت: إن تصريح نتنياهو بأن الحرب يجب أن تنتهي بالنصر يعني وجوب تغيير أسلوب الحرب والتوجه لاحتلال كامل غزة

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