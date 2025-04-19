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خارج الحدود

إعلام عبري: تظاهر العشرات قبالة منازل وزراء وأعضاء الكنيست للمطالبة بإعادة الأسرى

مظاهرات إسرائيل،
مظاهرات إسرائيل، فيتو

قالت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت إن العشرات يتظاهرون قبالة منازل وزراء وأعضاء كنيست للمطالبة بإعادة الأسرى من غزة.

عائلات الأسرى الإسرائيليين تهاجم حكومة نتنياهو 

ويوم الأربعاء، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن عائلات الأسرى الإسرائيليين قولهم: إن تحذير قيادات عسكرية من أن عملية غزة خطر على الرهائن يعزز خوفنا.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: إن استمرار العملية بغزة وخطة الحكومة خدعة سيدفع ثمنها "الرهائن".

جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية

وفي وقت سابق، قال أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس: إن تقديرات الحركة أن جيش الاحتلال يحاول عمدا التخلص من ضغط ملف الأسرى مزدوجي الجنسية لمواصلة حرب الإبادة.

وأضاف أبو عبيدة: "فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان وجودهم".

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