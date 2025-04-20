الأحد 20 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استهداف منصات صواريخ وبنية تحتية لحزب الله

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف عدة منصات صواريخ وبنية تحتية لحزب الله بمنطقة النبطية جنوب لبنان، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «سكاي نيوز».

 

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، استهداف حسين نصر نائب قائد الوحدة 4400 في جماعة حزب الله بغارة جنوبي لبنان.

شن جيش الاحتلال عدة غارات عنيفة على مناطق من بينها منطقة الشقيف أرنون جنوب لبنان.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الأحد، باستشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الإسرائيلية بآلية تابعة للجيش اللبناني.

 

انفجار لغم من مخلفات جيش الاحتلال بآلية للجيش اللبناني 

ومن جانبه ذكر الدفاع المدني اللبناني في بيان اليوم الأحد، إن 4 أشخاص استشهدوا وأصيب 4 آخرون بينهم ضابط وجنديان في الجيش اللبناني، إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب الاسرائيلية داخل آلية عسكرية تابعة للجيش على طريق بلدة القصيبة بريقع جنوب لبنان.

وكثف الجيش اللبناني نشاطه الأمني والاستخباراتي جنوب لبنان عقب وقف النار مع إسرائيل، للحفاظ على الاستقرار ومنع أي محاولات لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأعلن الجيش اللبناني اليوم الأحد إحباطه عملية كانت تعد لإطلاق صواريخ من منطقة صيدا-الزهراني باتجاه شمال إسرائيل، حيث داهمت دورية من مديرية المخابرات، بمساندة وحدة من الجيش، شقة ضبطت فيها عددا من الصواريخ ومنصات الإطلاق، وتم توقيف عدة أشخاص متورطين في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال حزب الله لبنان جنوب لبنان الاحتلال الجيش اللبناني

مواد متعلقة

إعلام عبري: اعتقال 11 إسرائيليا حاولوا الدخول إلى قطاع غزة دون تصريح

جيش الاحتلال يعلن استهداف نائب قائد الوحدة 4400 في حزب الله

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة علي جنوب لبنان

الغارة الثانية خلال ساعات، مسيرة إسرائيلية تقصف سيارة في بلدة بريقع جنوبي لبنان
ads

الأكثر قراءة

شقيق أحمد الشرع يضعه فى ورطة بمقطع فيديو، وبيان من الرئاسة السورية لتهدئة الرأي العام

النيابة تأمر بالتحقيق مع كل من تردد علي منزل سارة خليفة خلال الشهر الجاري

تفاصيل صادمة في القبض علي عصابة المنتجة سارة خليفة

أبرزهم الآيس والشابو، النيابة تعاين معملين لتصنيع المخدرات بقضية المنتجة سارة خليفة

ليفربول يفوز على ليستر سيتي بهدف نظيف ويقترب من تحقيق الدوري الإنجليزي (صور)

انخفاض يصل لـ 6 جنيهات، أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق

غلق المالكي وسلنترو بمصر الجديدة (صور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد بالأسواق

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم

37 ألف دولار للطن سعر القصدير بالبورصات العالمية

تعرف على سعر النحاس الأحمر والأصفر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات سعد الهلالي المثيرة للجدل، بيان حاسم من الإفتاء بشأن المساواة في المواريث

ما حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

وزير الأوقاف السابق: أنصبة الميراث ثابتة بنص قرآني ولا تحتمل الاجتهاد أو التغيير

المزيد
الجريدة الرسمية