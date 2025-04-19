السبت 19 أبريل 2025
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خارج الحدود

الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى

مظاهرات في إسرائيل
مظاهرات في إسرائيل

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن آلاف الأشخاص تظاهروا مساء اليوم السبت،  في تل أبيب مطالبين بإعادة الأسرى من غزة ووقف الحرب.

مواجهات شرق تل أبيب

 

وفي السياق ذاته أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مواجهات وقعت الليلة بين متظاهرين والشرطة في منطقة مازور شرق تل أبيب.

وتجمع  مئات الإسرائيليين في مازور بينما كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يزورها، وهتفوا ضد نتنياهو ورفعوا شعارات تطالب بإعادة الأسرى من غزة.

وانتقدت المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى بشدة تصريحات للمتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال فيها إنه لا يمكن التوصل إلى صفقة تعيد كل المحتجزين في غزة دفعة واحدة لأن ذلك يحقق مطالب حركة حماس بإنهاء الحرب.

هجوم على تصريحات المتحدث باسم نتنياهو 

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن تصريحات الناطق باسم نتنياهو اعتراف بأن الحكومة تخلت عن استعادة "الرهائن".

وأضاف لبيد أن على نتنياهو توضيح ما إذا كان الناطق باسمه يتحدث من تلقاء نفسه، وإن لم يكن كذلك فعليه أن يعتذر نيابة عنه.

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تل أبيب غزة الاسري نتنياهو

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