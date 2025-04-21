كتائب القسام تعلن تفجير نفق في جنود جيش الاحتلال ووقوع قتلى وجرحى

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم الإثنين، إنه بعد عودة عناصرها من خطوط القتال أكدوا استدراج قوة هندسية إسرائيلية لعين نفق مفخخة مسبقا.

وأضافت القسام: "فور وصول القوة الإسرائيلية فجر عناصرنا عين النفق، وأوقعوا جنود الاحتلال بين قتيل وجريح شرق حي التفاح شرق مدينة غزة".

استشهاد 18 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن 18 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 15 شهيدا منهم جنوبي القطاع.

ومن جانبها أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، في بيان اليوم الإثنين أن آلاف الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية بسبب نقص الإمدادات الغذائية.

50 ألف مريض وجريح في غزة يحتاجون لعمليات جراحية

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيانها: إن 50 ألف مريض وجرح في غزة يحتاجون إلى عمليات جراحية سريعة والوضع الصحي في قطاع غزة شبه منهار بسبب الحصار.

وفي السياق ذاته قال مدير الإغاثة الطبية في غزة، اليوم الإثنين إن الجرحى يموتون ببطء نظرا لانعدام المستلزمات الطبية.

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