وصفوه بالكاذب، هجوم واسع ضد نتنياهو على مواقع التواصل بإسرائيل لهذا السبب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقاطع فيديو وصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في حفل حناء نجله الأصغر أفنير، مما تسبب في جدل واسع وانتقادات من قبل العديد من الإسرائيليين.

مشاهد لنتنياهو خلال حفل حنة قبل زفاف نجله تشعل الجدل في إسرائيل

وجاءت مشاركة نتنياهو بعد أن كان مكتبه أعلن إلغاء مشاركته، إثر مقتل وإصابة جنود في بيت حانون شمال غزة، أول أمس السبت.

ראש הממשלה נתניהו ורעייתו שרה באירוע החינה של בנם אבנר ובחירת ליבו.❤️❤️❤️שיהיה להם שמח כל חייהם ❤️❤️ pic.twitter.com/0AsvyUU8zw April 19, 2025



وشارك نتنياهو وزوجته في وسط إسرائيل، بعد أن حاول متظاهرون مناهضون للحكومة فرض ما وصفوه بـ"حصار" على القرية الصغيرة مطالبين بصفقة مع "حماس" تفضي إلى إطلاق الأسرى.

وأظهر مقطع مصور انتشر بين عدد من الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي، نتنياهو في حفل حناء ابنه أفنير قبل زواجه، من خطيبته أميت يارديني.

وأشعلت هذه المشاركة الانتقادات لأنها أتت بعد إعلان نتنياهو إلغاء حضوره، وقد وصف بأنه "كاذب".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.