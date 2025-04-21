وصفوه بالكاذب، هجوم واسع ضد نتنياهو على مواقع التواصل بإسرائيل لهذا السبب
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل مقاطع فيديو وصور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال مشاركته في حفل حناء نجله الأصغر أفنير، مما تسبب في جدل واسع وانتقادات من قبل العديد من الإسرائيليين.
مشاهد لنتنياهو خلال حفل حنة قبل زفاف نجله تشعل الجدل في إسرائيل
وجاءت مشاركة نتنياهو بعد أن كان مكتبه أعلن إلغاء مشاركته، إثر مقتل وإصابة جنود في بيت حانون شمال غزة، أول أمس السبت.
وشارك نتنياهو وزوجته في وسط إسرائيل، بعد أن حاول متظاهرون مناهضون للحكومة فرض ما وصفوه بـ"حصار" على القرية الصغيرة مطالبين بصفقة مع "حماس" تفضي إلى إطلاق الأسرى.
وأظهر مقطع مصور انتشر بين عدد من الإسرائيليين على منصات التواصل الاجتماعي، نتنياهو في حفل حناء ابنه أفنير قبل زواجه، من خطيبته أميت يارديني.
وأشعلت هذه المشاركة الانتقادات لأنها أتت بعد إعلان نتنياهو إلغاء حضوره، وقد وصف بأنه "كاذب".
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