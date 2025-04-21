أخبار الفن اليوم، إعلان ترشيحات حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 98، زفاف مي الغيطي في لندن على طبيب بريطاني شهير، لبلبة تتصدر الترند بعد احتفالها بشم النسيم

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي…

أعلنت أكاديمية الفنون والرسوم المتحركة، بالولايات المتحدة الأمريكية موعد إقامة النسخة الـ98 من حفل توزيع جوائز الأوسكار.

وحددت أكاديمية الفنون تاريخ، ١٥ مارس ٢٠٢٦، موعدا لحفل الأوسكار، علي أن يتم إعلان أسماء المرشحين للفوز بجوائز الأوسكار في ٢٢ يناير ٢٠٢٦.

احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها على طبيب بريطاني شهير يدعى “اندرياس براون”، حيث أقيم الحفل في العاصمة الإنجليزية لندن، بحضور أفراد أسرتها وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من الصور لها وهي تحتفل بعيد شم النسيم، حيث ظهرت لبلبة وهي تتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر بإحدى الحدائق العامة.

طرح المخرج بيتر ميمي تريلر أحدث أعماله السينمائية، والذي يحمل اسم «المشروع X» ويقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز.



وأعلنت الشركة المنتجة موعد عرضه خلال شهر مايو المقبل، وبالتحديد يوم 21 مايو 2025 بجميع دور العرض السينمائي.

قدم المخرج محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اعتذارا وتوضيحا بعد منشور الإساءة للمصورين والصحفيين في عزاء الفنان الراحل سليمان عيد

سجلت الفنانة ريم مصطفى حلقة تليفزيونية ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، للعرض خلال الفترة القادمة عبر شاشة قناة “on e ”، حيث تتحدث ريم عن تصدرها التريند خلال شهر رمضان بسبب بعض المشاهد التي قدمتها بمسلسل “سيد الناس”، وأثارت سخرية الجمهور.





يحيي المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات أعياد الربيع في أحد النوادي الكبرى.



وتساءل الجمهور عن شروط حفل تامر عاشور ومنها الدخول للأعضاء فقط في النادي الذي من المقرر إقامة الحفل فيه.

كما يحيي أيضا تامر عاشور، حفلا غنائيًا آخر يوم 25 إبريل في زد بارك، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

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