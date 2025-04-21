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ثقافة وفنون

ريم مصطفى تتحدث عن سخرية الجمهور من شخصيتها بـ"سيد الناس" في "معكم منى الشاذلي"

ريم مصطفى
ريم مصطفى

سجلت الفنانة ريم مصطفى حلقة تليفزيونية ببرنامج “معكم منى الشاذلي”، للعرض خلال الفترة القادمة عبر شاشة قناة “on e ”، حيث تتحدث ريم عن تصدرها التريند خلال شهر رمضان بسبب بعض المشاهد التي قدمتها بمسلسل “سيد الناس”، وأثارت سخرية الجمهور.

كما تكشف العديد من كواليس حياتها الشخصية والفنية، وعلاقتها بأبناءها وبعض الأزمات التي مرت بها خلال مشوارها للنجومية.

مسلسل سيد الناس

مسلسل "سيد الناس"  من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

"سيد الناس" تدور أحداثه حول شخصية الجارحي أبو العباس، يلعب دوره عمرو سعد، وهو شاب من منطقة السبتية في القاهرة، يُلقّب بـ"سيد الناس"، يدخل السجن بدلًا عن والده، ويخرج ليجد كلّ عائلته مترقبة لوفاة والده من أجل توزيع الميراث، وفي الوقت نفسه يحاول الكشف عن السر الذي أخفاه عنه والده طوال 20 سنة، مما يجعله يبحث عن الحقيقة وسط نزاعات كبيرة، كما يحمل على عاتقه إرثًا ثقيلًا يسعى للحفاظ عليه.

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ريم مصطفى الفنان ريم مصطفي سيد الناس
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