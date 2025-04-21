محمد السباعي يعتذر للصحفيين والمصورين: لم أقصد الإساءة لأحد

قدم المخرج محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اعتذارا وتوضيحا بعد منشور الإساءة للمصورين والصحفيين في عزاء الفنان الراحل سليمان عيد.

اعتذار المخرج محمد السباعي

وجاء في بيان اعتذار المخرج محمد السباعي: “بسم الله الرحمن الرحيم.. (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله).. ان للموت جلالة وقدسية.. وللميت حرمة”.

وتابع: “فارق كبير بين نقل الخبر وانتهاك حرمة الموتي وفارق كبير بين تقديم العزاء وانتهاك حرمة أهل المتوفي.. احترم جميع الصحفيين والمصورين بمصر والعالم العربي و اغلبهم تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلا”.

وأردف: “و لكن، مؤخرا تحولت الجنازات وقاعات العزاء إلي حالة من حالات التردي الإنساني التي جعلت من الجنازات والعزاء محفلا لانتهاك كل الأعراف والتقاليد والأصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت”.

واختتم: “وعلي هذا، لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرا عن غضب شديد لمن خرج عن أصولنا وتقاليدنا وواجب احترام الميت”.

بداية الأزمة

وتعود بداية الأزمة إلى نشر المخرج محمد السباعي زوج آية سماحة، صورا لعدد من مصوري عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مصحوبا بعبارات سب وتجاوز، لتعلق على المنشور زوجته بكلمات تحمل تجاوزا وإساءة لمن تواجدوا بالصورة من مصورين وصحفيين.

لتتصاعد خلال الساعات الماضية الأزمة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى منشور آية سماحة والتي اعتذرت فيه للصحفيين والمصورين، ثم منشور اعتذار زوجها.

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