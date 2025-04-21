الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

محمد السباعي يعتذر للصحفيين والمصورين: لم أقصد الإساءة لأحد

محمد السباعي وزوجته
محمد السباعي وزوجته آية سماحة

قدم المخرج محمد السباعي زوج الفنانة آية سماحة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اعتذارا وتوضيحا بعد منشور الإساءة للمصورين والصحفيين في عزاء الفنان الراحل سليمان عيد. 

اعتذار المخرج محمد السباعي 

وجاء في بيان اعتذار المخرج محمد السباعي: “بسم الله الرحمن الرحيم.. (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله).. ان للموت جلالة وقدسية.. وللميت حرمة”. 

وتابع: “فارق كبير بين نقل الخبر وانتهاك حرمة الموتي وفارق كبير بين تقديم العزاء وانتهاك حرمة أهل المتوفي.. احترم جميع الصحفيين والمصورين بمصر والعالم العربي  و اغلبهم تربطني بهم صلة قرابة أو صداقة ولكن يجب أن يكون الاحترام متبادلا”. 

وأردف: “و لكن، مؤخرا تحولت الجنازات وقاعات العزاء إلي حالة من حالات التردي الإنساني التي جعلت من الجنازات والعزاء  محفلا لانتهاك كل الأعراف والتقاليد والأصول من خلال عدم مراعاة قدسية الموت”.

واختتم: “وعلي هذا، لم أقصد الإساءة لأي صحفي أو مصور.. ولكن تعبيرا عن غضب شديد لمن خرج عن أصولنا وتقاليدنا وواجب احترام الميت”. 

بداية الأزمة 

وتعود بداية الأزمة إلى نشر المخرج محمد السباعي زوج  آية سماحة، صورا لعدد من مصوري عزاء الفنان الراحل سليمان عيد، مصحوبا بعبارات سب وتجاوز، لتعلق على المنشور زوجته بكلمات تحمل تجاوزا وإساءة لمن تواجدوا بالصورة من مصورين وصحفيين. 

لتتصاعد خلال الساعات الماضية الأزمة بين الطرفين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى منشور آية سماحة والتي اعتذرت فيه للصحفيين والمصورين، ثم منشور اعتذار زوجها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المخرج محمد السباعي الفنانة آية سماحة الفنان الراحل سليمان عيد اعتذار المخرج محمد السباعي محمد السباعي
ads

الأكثر قراءة

القبض على الفتاتين صاحبتي فيديو الرقص داخل عربات مترو الأنفاق

وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

وسام أبو علي يرفض هذا الأمر قبل مواجهة صن داونز

فاتنة المزاج العالي، حكاية سارة خليفة من أضواء الشهرة إلى سجن النساء

3 مشروبات تساعد في تطهير المعدة بعد أكل الفسيخ والرنجة

هل رفض الأعلى للجامعات إجراء امتحانات الثانوية العامة 2025 بالكليات؟ مصادر تحذر من هذا الأمر

الزمالك يدبر مبلغًا ماليا لعدم طرد بيسيرو من فندق الإقامة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

خدمات

المزيد

السكر يسجل 36 جنيها للكيلو في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بعد استمرار حظر تصديره

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

المزيد

انفوجراف

البيستاشيو وصل للفسيخ.. حكاية الأكلة الرسمية في شم النسيم من عصر الفراعنة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا سميت الجنة بدار السلام؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بتولى منصب قيادى

المجددون.. زكريا الأنصاري، شيخ مشايخ الإسلام وقاضي القضاة

المزيد
الجريدة الرسمية