مفاجأة في شروط دخول حفل تامر عاشور الليلة

يحيي المطرب تامر عاشور، حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات أعياد الربيع في أحد النوادي الكبرى.

حفل تامر عاشور في شم النسيم

وتساءل الجمهور عن شروط حفل تامر عاشور ومنها الدخول للأعضاء فقط في النادي الذي من المقرر إقامة الحفل فيه.

كما يحيي أيضا تامر عاشور، حفلا غنائيًا آخر يوم 25 إبريل في زد بارك، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وتأتي أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الشيخ زايد كالتالي:

الفئة الأولى: 5500 جنيه.

الفئة الثانية: 4500 جنيه.

الفئة الثالثة: 3500 جنيه.

الفئة الرابعة: 3000 جنيه.

الفئة الخامسة: 2500 جنيه.

الفئة السادسة: 1500 جنيه

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