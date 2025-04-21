الإثنين 21 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

لبلبة تتصدر الترند بعد احتفالها بشم النسيم

لبلبة
لبلبة

تصدر اسم الفنانة لبلبة محركات البحث عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار عدد من الصور لها وهي تحتفل بعيد شم النسيم، حيث ظهرت لبلبة وهي تتناول الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر بإحدى الحدائق العامة.

وجاءت إطلالة  لبلبة لمزيج بين اللون الأبيض والأحمر والأزرق، والتي تناسبت مع أجواء الربيع واحتفالات المصريين بأعياده المبهجة.

الفنانة لبلبة 

من جانب آخر كانت الفنانة لبلبة  قد تحدثت عن أسباب انفصالها عن زوجها وعدم الزواج بعده، حيث قالت خلال لقائها بأحد البرامج: "تزوجت وأنا سني صغير، وهذا خطأ، وكان سني 17 عامًا، وتم الانفصال ورفضت الزواج مرة أخرى، للحفاظ على شهرتي خاصة أن كافة من تقدم لطلب الزواج مني طلب اعتزال الفن، ولكني رفضت ووالدتي أيضًا قالت الزواج سيمنعك من دخول الفن"، مضيفة: "ما زلت أقيم في شقة والدي في ميدان التحرير، ورفضت الانتقال من الشقة لأنها تذكرني بوالدتي".

وأضافت: "والدتي علمتني أني سبب لإسعاد الناس، لذلك بحس أني معمولة عشان الناس تتبسط"، متابعة: " لو عندي فتاة أرفض دخولها الفن، لأن الفن قطاع مليء بالقلق، والتوتر".

 

وتابعت: "زواج الفتاة فى سن صغيرة كارثة، فهي لا تستطيع تحمل المسئولية"، مؤكدة: "الفن والزواج كل واحد منهما له طريق مختلف عن الآخر".

 

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