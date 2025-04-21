الإثنين 21 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

زفاف مي الغيطي في لندن على طبيب بريطاني شهير

مي الغيطي
مي الغيطي

احتفلت الفنانة الشابة مي الغيطي بزفافها على طبيب بريطاني شهير يدعى “اندرياس براون”، حيث أقيم الحفل في العاصمة الإنجليزية لندن، بحضور أفراد أسرتها وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

مسلسل مسار إجباري 

وشاركت الفنانة مي الغيطي في موسم دراما رمضان عام 2024 من خلال مسلسل "مسار إجباري" مع أحمد داش وعصام عمر، إخراج نادين خان.

مسلسل مسار إجباري مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الأول من موسم رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جوري بكر، نور محمود، مي الغيطي، رشدي الشامي، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادي، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوي وإخراج نادين خان وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

 

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مى الغيطى الشابة مي الغيطي الفنانة مي الغيطي
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