وزير سوداني يتهم دولة عربية بنقل مسيرات للمتمردين وإدارة الحرب من غرفة تحكم بعاصمتها

اتهم وزير مالية السودان، جبريل إبراهيم، اليوم، دولة عربية بالتورط فى توفير المسيرات لمليشيا الدعم السريع، وإدخالها إلى البلاد عبر معابر مختلفة.

جبريل إبراهيم يتهم دولةعربية بنقل المسيرات للدعم السريع

وزعم وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن تلك الدولة التى أشار لها بالتورط فى دعم ميلشيا محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتى، تدير المعارك الحالية فى السودان من خلال غرفة تحكم بعاصمتها.

السودان، فيتو

فى ذات السياق، كشفت شبكة أطباء السودان، عن مقتل 21 شخصًا، بينهم 5 أطفال، وإصابة 14 آخرون، جراء القصف الصاروخي المتعمد من قبل ميلشيا الدعم السريع، على حي "أولاد الريف" جنوب غرب السوق الكبير بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور.

تنديد باستمرار قتل المدنيين فى الفاشر على يد الدعم السريع

وأعربت أطباء السودان، عن أسفها لاستمرار عمليات القتل المتعمد للمدنيين في الفاشر حيث ارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 شخص في أقل من 10 أيام بولاية شمال دارفور في أكبر مجزرة جماعية ضد المدنيين العُـزّل جميعهم قُتلوا بالقصف المتعمد والمواجهات المباشرة في معسكر زمزم، ومنطقة "أم كدادة" ومدينة الفاشر.

واعتبرت شبكة أطباء السودان، تجاهل المجتمع الدولي لما يحدث بولاية شمال دارفور هو تشجيعٌ لحصد المزيد من أرواح المدنيين العُـزّل والنازحين المهجرين بسلاح الدعم السريع، حيث أصبح المدنيون بمدينة الفاشر أهدافًا مشروعة لمدفعية وصواريخ الدعم السريع الموجهة.

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