السبت 12 أبريل 2025
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خارج الحدود

قوات الدعم السريع تقتل 10 من الكوادر الطبية في دارفور

مليشيا الدعم السريع،
مليشيا الدعم السريع، فيتو

أعلنت شبكة أطباء السودان، في بيان اليوم السبت، أن قوة تتبع للدعم السريع قامت بتصفية 10 من الكوادر الطبية بينهم مدير مستشفى "أم كدادة" بولاية شمال دارفور و9 آخرين من الكوادر الطبية.

 

الدعم السريع ترتكب مجزرة بحق أطباء في دارفور 

وقالت شبكة أطباء السودان، إن قوة تتبع للدعم السريع نفذت هجوما في المنطقة المذكورة، معربة عن بالغ أسفها جراء التصفيات الممنهجة للكوادر الطبية العاملة في دارفور رغم التحديات الكبيرة التي تحيط بالولاية المحاصرة في ظل معاناة الآلاف من المدنيين جراء نقص الكوادر الطبية بولاية شمال دارفور.

وأكدت الشبكة أن استهداف الكوادر الطبية بصورة ممنهجة داخل المرافق الطبية هو تماد واضح في القتل حيث يهدد مقتل الكوادر الطبية بمعاناة آلاف المرضى بولاية شمال دارفور مما يعني أن عمليات التصفية هي محاولة لوقف أي خدمات طبية وتهديد واضح لحياة المدنيين العزل بالمنطقة مما سيدفع الآلاف من المدنيين للنزوح مرة أخرى بحثا عن الخدمات الطبية.

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الدعم السريع دارفور الكوادر الطبية السودان

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