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خارج الحدود

تحذيرات من كارثة إنسانية في دارفور والحكومة تطالب المجتمع الدولي بالتدخل

الأوضاع الإنسانية
الأوضاع الإنسانية في السودان، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن وزير الإعلام السوداني خالد الأعيسر، طالب المجتمع الدولي بتكثيف الجهود الإنسانية لإغاثة المحاصرين في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

تحذيرات من كارثة إنسانية في دارفور

 

وطالب  خالد الأعيسر بإسقاط المساعدات العاجلة عبر الجو بسبب تدهور الأوضاع الإنسانية، مؤكدا على أن الحكومة تولي أولوية قصوى لحماية المدنيين.

وقال الأعيسر: "إن اللقاءات مع منظمات الإغاثة الدولية تأتي في إطار التنسيق المشترك وليست تدخلا في الشؤون الداخلية، معربا عن أسفه لسوء فهم بعض الأطراف لهذه الجهود".

مطالب بإلقاء مساعدات إنسانية عاجلة على دارفور

وحذر اجتماع مشترك بين وزارة الصحة السودانية وقوات الدفاع المدني من المخاطر الصحية الكبيرة في المناطق المتضررة بولاية الخرطوم، وناشد الأسر بعدم العودة إلى ديارها حتى انتهاء عمليات التعقيم الشامل التي تستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع.

 

وأكد وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم ضرورة توفير كل الإمكانيات لضمان عودة آمنة للنازحين، مع التركيز على التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لاحتواء الأزمة الإنسانية.

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دارفور السودان الفاشر الخرطوم

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