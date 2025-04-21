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مستشفيات جامعة أسيوط تؤكد جاهزيتها تزامنًا مع احتفالات شم النسيم

مستشفيات جامعة أسيوط
مستشفيات جامعة أسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات الجامعية تزامنًا مع احتفالات شم النسيم، وذلك في إطار حرص الجامعة على تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين خلال فترات الأعياد، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

تنظيم جداول العمل لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع بالمستشفيات 

 

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن جميع أقسام الطوارئ والاستقبال على أتم الجاهزية للعمل على مدار الساعة، مع تعزيز تواجد الفرق الطبية والتمريضية بالأقسام الحرجة، وتنظيم جداول العمل لضمان استمرار الخدمة دون انقطاع.

 

توافر الأدوية والمستلزمات الطبية 

 

 كما شدد رئيس الجامعة على أهمية توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن تلك الاستعدادات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي وجّه برفع درجة الجاهزية في جميع المستشفيات الجامعية خلال الأعياد، مع توفير الكوادر الطبية والمستلزمات اللازمة، والتنسيق التام مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان لتقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمواطنين.

 

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ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأسيوط، أن أقسام الاستقبال، بما في ذلك استقبال الإصابات والطوارئ العامة ونساء الأطفال والحروق، تعمل بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة، مدعومة بكامل الأطقم والتجهيزات الطبية، لضمان استقبال جميع الحالات الطارئة خلال عطلة شم النسيم دون أي تقصير.

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