الإثنين 21 أبريل 2025
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توريد 6304 أطنان قمح لشون وصوامع الشرقية منذ بدء موسم الحصاد

وصول القمح المورد
وصول القمح المورد

أكد المهندس حازم الأشموني  محافظ الشرقية انتظام عملية توريد محصول القمح على مستوى محافظة الشرقية حيث بلغ إجمالي ما تم توريده حتى الآن 6304 أطنان قمح، موضحا أهمية إجراء متابعات يومية ومستمرة على أرض الواقع للاطمئنان على انتظام عملية التوريد  لتحقيق المُستهدف تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

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المهندس عماد محمد جنجن 

وقال  المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة  بمحافظة الشرقية  إن ما تم حصاده من محصول القمح  بلغ  ٥٨١٦ فدانا حتى الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٧٠١٨٣ فدانا. 

تقديم كافة التيسيرات للمزارعين 

لافتًا إلي ضرورة التزام المزارعين  بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد موكدًا أن  الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

المهندس عبدالكريم عوض الله 

وعلى جانب اخر أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية ضرورة  التأكد من توفير أدوات التخزين وشروط  ومواصفات الشون التي تستخدم في استلام وتخزين الأقمـاح المحلية  تحتوي على عروق خشبية طبالي  وخالية من أي محاصيل زراعية أخرى.

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المعدات المتواجدة بكل شونة وصومعة التخزين 

وأشار إلى انها ايضا  تحتوي على ميزان بسكول بسعة لا تقل عن  حمولة  سياره نقل (ونش أو جرار ) أو عدد (٢) ميزان طبلية ووجود ميزان بسكول معتمد بالقرب من الشونة ملحق بها آلة طباعة لعمل نسخة (برنت) بالوزن بالاضافة توافر وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق ووجود مكتب إداري داخل سور الموقع.

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية انتظام عملية التوريد محافظة الشرقية محصول القمح تحقيق المستهدف توجيهات القيادة الشياشية

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