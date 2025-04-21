الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة  الشرقية.

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

توجيهات الرئيس السيسي 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المخالفين 

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الحملات عن إزالة ٣ حالات تعدي بمساحة ٣١٩  متر بنطاق المحافظة.

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

التصدى لأي محاولة تعدى بالبناء

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تنفيذ المرحلة الثالثة الموجة 25 لازالة التعديات الارض الزراعية املاك الدولة محافظة الشرقية

مواد متعلقة

إزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمركز الزقازيق فى الشرقية

إزالة حالتي تعدٍ بالبناء المخالف في محافظة الشرقية

إزالة 5 حالات بناء مخالف بفاقوس محافظة الشرقية

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بمركزي منيا القمح والزقازيق

ads

الأكثر قراءة

غدا، البنوك تحسم مصير الفائدة على شهادات الادخار

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

الزمالك يصدر بيانا رسميا بشأن زيزو

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

الزناتي يقدم مشروعًا لتطوير مركز التدريب الصحفي وتحويله لمعهد دولي

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أي القلوب تستفتي؟ عالم أزهري يرد على سعد الهلالي بعد الاستشهاد بحديث «استفت قلبك»

ترث أكثر من الرجل في 30 حالة، كل ما تريد معرفته عن حالات ميراث المرأة في الإسلام

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية