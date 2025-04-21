محافظ القاهرة يفتتح حديقة الست خضرة بحلوان (صور)

افتتح الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهر حديقة الست خضرة بحلوان اليوم، بعد الانتهاء من أعمال تطويرها، وذلك في إطار جهود الدولة في نشر المسطحات الخضراء، وبالتزامن مع احتفالات المواطنين بأعياد الربيع.

افتتاح حديقة الست خضرة



ويشار إلى أن الحديقة تضم أماكن الجلوس ومناطق الألعاب، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والأشجار الكثيفة، حيث أكد اللواء وليد ابو النصر، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن الحديقة من الحدائق المتميزة، وتطل على 4 شوارع في حلوان، وهى قريبة من الحديقة اليابانية بحلوان، مشيرا إلى أن مساحتها 35 ألف متر، وتذكرة الدخول 5 جنيهات فقط.

افتتاح حديقة الست خضرة

ورصدت عدسة فيتو افتتاح محافظ القاهرة لحديقة الست خضرة بحلوان

وقام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بافتتاح حديقة الست خضرة بحلوان اليوم الاثنين 21 ابريل بصحبة مجموعة من المسؤولين داخل المحافظة وظهرت مظاهر الفرحة والسرور على وجوه الحاضرين.

افتتاح حديقة الست خضرة

وكانت جميع المحافظات استعدت لاعياد شم النسيم والقيامة المجيد، بكامل أجهزتها لاستقبال آلاف المواطنين الذين يخططون لقضاء عطلة الأعياد في الحدائق العامة والمتنزهات والمواقع السياحية والدينية، في مشهد سنوي متكرر، يلتقي فيه عبق الربيع بقدسية الأعياد، تتحول فيه الجيزة إلى خلية نحل تعمل دون توقف لضمان تأمين الاحتفالات وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأبناء المحافظة وزوارها.

وبين خطط النظافة، وتأمين الكنائس، وحملات التموين والرقابة الصحية، تأتي توجيهات المحافظين لتضع الخطوط العريضة لاستعدادات موسعة، لم تترك جانبًا من جوانب الحياة اليومية إلا وتناولته بالتركيز والتشديد، بما في ذلك الخبز، والمياه، والإنارة، وحتى إشغالات الطرق.

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