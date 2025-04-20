مديرية الطرق بالقاهرة تنتهي من رصف شارع روض الفرج

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة استمرار أعمال التطوير وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقًا للخطة الإستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى حرصه على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات الرصف والبنية التحتية.

وفي هذا السياق، انتهت مديرية الطرق والنقل ضمن الخطة الاستثمارية لها من أعمال رصف وتطوير شارع روض الفرج بالكامل بحي روض الفرج لتيسير حركة المرور بالشارع.



وكان د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، قد شدد على رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل حي والاستفادة من الاعتمادات المالية المُتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين، والتركيز على المشروعات التى تحسن من جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

وقامت مديرية الطرق والنقل بالقاهرة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لها بتطوير ورفع كفاءة شارع نهضة مصر بطول ١٠٠٠ متر وعرض ٣٧ متر بحي السلام ثانٍ، حيث تم الانتهاء من إزالة الأرصفة والجزيرة الوسطى القديمة، وتركيب الأرصفة الجديدة، كما قامت بإزالة طبقة الأسفلت المتهالكة وجاري عمل طبقة الأسفلت السطحية الجديدة.

ويعد شارع نهضة مصر امتدادا لشارع الأربعين الذي قامت المديرية بإنشائه حديثًا ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي ليكون المخرج الرئيسي لمدينة النهضة إلى طريق الاسماعيلية الصحراوي.

كما قامت مديرية الطرق، ضمن أعمال خطتها الاستثمارية، بتطوير شارع ٧٧ بحي البساتين بطول ٦٠٠ متر يبدأ من مستشفى الريان حتى شارع أحمد زكي، حيث قامت بكشط طبقة الاسفلت المتهالكة ورصفه بطبقة أسفلت سطحية جديدة لعمل سيولة مرورية بالشارع.

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