أخبار مصر اليوم: موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة.. قرار جديد بشأن أزمة محلات بلبن.. واستعدادات حكومية لإبرام صفقات مع الكويت وقطر على غرار رأس الحكمة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي

الصحة: أبلغنا إدارة محلات بلبن منذ أسبوعين بالاشتراطات في منافذ البيع ولم تستجيب

كشفت وزارة الصحة أنه بتاريخ 6-4-2025 قام الدكتور رئيس هيئة سلامة الغذاء بعقد اجتماع مع أحد مالكى العلامة التجارية (بلبن) وفريق من الفنيين العاملين بها وتم عرض الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها من قبلهم سواء فى مصانعهم او فى منافذ البيع الخاصة بهم ولكن لم يتم الاستجابة تجاه اتخاذ اللازم نحو استيفاء هذه الإجراءات.

وزير العمل يبحث مع نظيره الأردني توفير وظائف جديدة للمصريين في المملكة

التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت،مع نظيره الأردني خالد البكار للتباحث في العديد من الملفات المشتركة وذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي المنعقد في القاهرة.

وزارة الزراعة تكشف موعد افتتاح حديقة حيوان الجيزة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة إن كل الحدائق الموجودة على مستوى المحافظات بالكامل مستعدة لاستقبال المواطنين في أعياد شم النسيم.

متحدث "الوزراء": نستهدف خفض الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض إلى هذه النسبة

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن خفض الدين العام، ولا سيما الدين الخارجي.

بعد صفقة رأس الحكمة، الحكومة: نستعد لإبرام صفقات مع الكويت وقطر

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء:"مجمل الإجراءات التي قامت بها الحكومة الفترة السابقة كانت تهدف إلي تحسين مناخ الاستثمار، وهذا ما أدى الي توطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي والتصدير للخارج".

انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك "نسور الحضارة 2025" (صور)

انطلقت فعاليات التدريب الجوى المصرى الصينى المشترك “نسور الحضارة-2025” بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أعمال التطوير بمركز التدريب التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالعاشر من رمضان بعد الانتهاء من تأهيله في إطار مشروع التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة "MEPEP" والذي تنفذه الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي والممول من الاتحاد الأوروبي.

الصحة: إغلاق مركز ومعمل الدكتور جودة عواد بالقاهرة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، غلق مركز الدكتور جودة محمد عواد المتخصصة في التغذية العلاجية، ومعمل تحاليل تابع للمركز بمنطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة، لمخالفتهما الاشتراطات الصحية والتراخيص.

السكك الحديدية تطلق قطارًا مخصوصًا في شم النسيم

أعلنت الهيئة القومية للسكك الحديدية عن اعتماد تشغيل قطار مخصوص لشم النسيم، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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