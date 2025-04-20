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أخبار مصر

محافظ القاهرة يشهد احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة

احتفالات عيد القيامة،
احتفالات عيد القيامة، فيتو
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نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، شهد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، احتفال الأرمن الأرثوذكس بعيد القيامة برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس بمصر، وذلك بكنيسة الأرمن الأرثوذكس بشارع رمسيس.

 

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وقدم محافظ القاهرة تهنئته بالعيد داعيًا أن يكون العيد سعيدًا على كل المصريين، وأن يديم السلام والمحبة والتسامح فى أرض الوطن.
وأكد محافظ القاهرة أن روح المحبة والتماسك والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر، وتعطي المثل والقدوة في التسامح بين الأديان، مشددًا على أن المصريين نسيج واحد، وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصرى في مواجهة كافة التحديات لاستكمال مسيرة التنمية.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد القيامة. 
كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.
كما شدد المحافظ على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الأرمن الأرثوذكس الاسقف أشود مناتسكانيان الطائفة الإنجيلية د إبراهيم صابر محافظ القاهرة مطران الأرمن الأرثوذكس كنيسة الأرمن الأرثوذكس د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

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