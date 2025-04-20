نبات البردي تراث أجدادنا وحلق الأميرات.. زهرة زينة حديقة قصر محمد علي، أجمل أنواع الزهور في معرض الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي (صور)

أجمل أنواع الورود في معرض زهور الربيع، شهد معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي في الدقي عرض أنواع كثيرة ومتنوعة من الورود، مثل: “عنتر أحمر، جاروينا بلدي، الاماندو، كالونيا، تمبارجيا، ورد فرنساوي، شفليرا، Fever few، فربنيا، إيكروما حلف الأمير، نبات البردي تراث أجدادنا. بالإضافة إلى أنواع النعناع الثلاثة، وحلق الأميرات، وزهرة زينة حديقة قصر محمد علي تشبه ”الحلق".

أجمل أنواع الزهور في معرض زهور الربيع، فيتو

انطلاق الدورة الـ 92 من معرض زهور الربيع

انطلق أمس السبت، معرض زهور الربيع في دورته رقم 92، والمقام بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أحمد منصور مدير عام المتحف الزراعي، حيث يفتح أبوابه للجمهور والزائرين من الساعة التاسعة صباحا.

أجمل أنواع الزهور في معرض زهور الربيع، فيتو



افتتاح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي

وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر كامل، بمشاركة أكثر من 150 عارضا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، والمهتمين بزهور الزينة والقطف ونباتات الظل والصبارات النادرة، وتنسيق الحدائق، كما يقام على هامش المعرض أيضا معرض “خير مزارعنا لأهالينا”، والذي يتم من خلاله عرض السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة.

أجمل الزهور في معرض زهور الربيع، فيتو



معرض زهور الربيع

وكان علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، قد افتتح، أمس السبت، معرض زهور الربيع في دورته الـ 92 بالمتحف الزراعى بالدقى، بحضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وياسمين فؤاد وزيرة البيئة وإبراهيم صابر محافظ القاهرة، وعادل النجار محافظ الجيزة وعبد الحكيم الواعر المدير الإقليمى لمنظمة الفاو وسفيرة الاتحاد الأوروبى، وبمشاركة عدد كبير من العارضين.

ويعتبر معرض زهور الربيع ملتقى عالميا يجمع كل محبي الزهور والنباتات على مستوى الوطن العربي والعالم، حيث تتنوع أنواع المعروضات بين نباتات وبذور، مع وجود جناح خاص لعشاق الصبار.

أجمل أنواع الزهور في معرض زهور الربيع، فيتو

يضم المعرض المشاتل الجاهزة وأحواض الزرع المعلقة، والنوافير والشلالات الصناعية للحدائق، وتماثيل ومجسمات الزينة للحدائق والشرفات، إضاءات للحدائق الخارجية والممرات، وقطع الأثاث الخارجي مثل الطاولات والمقاعد الخشبية والمعدنية، والديكور والتنسيق الحدائقى.

وكذلك مبيدات آفات زراعية طبيعية وكيميائية ومنتجات العناية بالنباتات والحدائق، وأدوات الزراعة مثل المقصات والمجارف ومستلزمات حماية النباتات مثل الشباك والتغطية البلاستيكية.

معرض زهور الربيع، فيتو

ويشتمل المعرض أيضا على جناح يضم المنتجات البيئية والطبيعية، منها عسل النحل الطبيعي ومنتجات العسل، والزيوت العطرية المستخلصة من النباتات، ونباتات الزينة المجففة للديكور الداخلى، وكذلك الحرف اليدوية والمشغولات الفنية والفخارية والخزفية، واللوحات الفنية المستوحاة من الطبيعة، والديكورات المصنوعة من الخشب والخيزران، وكتبا ومنشورات زراعية، وأخرى متخصصة عن الزراعة وتنسيق الحدائق، وكتيبات إرشادية حول زراعة النباتات المنزلية.

وفي إطار المتابعة الميدانية، تم المرور على عدد كبير من الأجنحة للوقوف على مدى جاهزيتها، والتعرف على احتياجات العارضين وتوفيرها بشكل فوري، بما يضمن إتمام تجهيزاتهم في أفضل صورة استعدادًا للافتتاح.

كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التواصل مع العارضين، ومتابعة آخر تطورات مشاركتهم، بما يضمن تهيئة بيئة مهنية وتنظيمية داعمة لهم.

وقد قام الحضور بزيارة جناح منظمة الفاو، للوقوف على التجهيزات النهائية الخاصة بمشاركتها في المعرض.

أجمل الزهور في معرض زهور الربيع، فيتو

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