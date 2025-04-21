الإثنين 21 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فتح باب الترشح لرئاسة 5 جامعة حكومية، اعرف الجدول الزمني والمستندات المطلوبة

المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
ads

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، عن فتح باب الترشح على رئاسة 5 جامعات حكومية، هي كفر الشيخ وبني سويف والغردقة ومطروح والعريش.

وذكر المجلس في خطابات رسمية موجهة لرؤساء الجامعات الخمس الحاليين يطالبهم خلالها بالإعلان عن فتح باب الترشح على منصب رئيس الجامعة على المواقع الإلكترونية الخاصة بكل جامعة على حدة، وإعلان الجدول الزمني والأوراق والمستندات المطلوبة من المرشحين.

بالإضافة إلى تعميم خطاب في كل كلية من كليات الجامعة يتضمن الجدول الزمني للترشح، والمستندات المطلوبة، وموعد تقديمها للجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين.

الجدول الزمني لاختيار رؤساء الجامعات الجدد

وحدد المجلس الجدول الزمني لاختيار رؤساء تلك الجامعات الجدد بمدد محددة تبدأ بفتح باب الترشح في فترة تبدأ من 3 مايو المقبل، وحتى 8 مايو بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

ويعلن المجلس القوائم المبدئية للمرشحين يوم الخميس 8 مايو 2025، لتبدأ مرحلة تقديم الطعون من الأحد 11 مايو وحتى الاثنين 12 مايو.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2025، تجتمع لجنة اختيار القيادات الجامعية، للبت في الطعون المقدمة على المتقدمين للترشح، ثم تعلن القوائم النهائية للمرشحين على رئاسة كل جامعة، ويتم تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة في نفس اليوم.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات، أنه سيتم تحديد موعد المقابلات الشخصية مع المرشحين، عقب انتهاء اجتماع اللجنة للبت في الطعون المقدمة ضدهم إن وجدت.

الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لمنصب رئيس جامعة

حدد المجلس الأعلى للجامعات، مجموعة من المستندات المطلوب أن يتقدم بها المرشح لرئاسة أي جامعة من الجامعات الخمس، للجنة اختيار القيادات الجامعية، وجاءت كالتالي:

  • نسخة أصل و9 صور من السيرة الذاتية للمرشح باللغتين العربية والإنجليزية، وتشمل الأبحاث والمهارات العلمية، والإشراف على الرسائل العلمية، والمشروعات البحثية المشارك فيها، والتعاون الخارجي، وبناء الشراكات، والمشاركة في مشروعات تطوير التعليم.
  • نسخة أصل و9 صور من بيان حالة للمرشح، مبين به الإعارات والإجازات، والمهمات العلمية في الخارج، والجزاءات، بشرط أن يكون موقع ومختوم من الجامعة.
  • نسخة أصل و9 سور من خطة المرشح لتطوير الجامعة خلال فترة رئاسته في حال تم اختياره.
    وتقدم كل الأوراق والمستندات السابقة على 10 اسطوانات مدمجة أو فلاشات.
  • ويقدم المرشح مستند أصل بشهادة قانونية، تبين عدم إحالته لمجلس تأديب وعدم توقيع جزاءات عليه ولا تحقيقات، وأنه غير محال للمحاكمة الجنائية، وتكون الشهادة من خلال الشئون القانونية بالجامعة.
  • يقدم المرشح عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
  • يقدم المرشح عدد 1 صورة شخصية حديثة له.
  • ونسخة واحدة من سيرة ذاتية مختصر له باللغة العربية.

وأكد المجلس أنه يحق للمرشح أو من ينوب عنه تقديم تلك الأوراق والمستندات لأمانة المجلس الأعلى للجامعات، مع مراعاة تقديم الأوراق بالترتيب المذكور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس الأعلى للجامعات رئاسة 5 جامعات حكومية كفر الشيخ بني سويف الغردقة مطروح العريش جامعة القاهرة

مواد متعلقة

5 رؤساء جامعات حكومية يستعدون لمغادرة مناصبهم، تفاصيل

جامعات فتحت باب التقديم المبكر للعام الدراسي 2025 - 2026، طريقة وخطوات التسجيل

توقيع اتفاقيات تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وجهات تعليمية فرنسية كبرى
ads

الأكثر قراءة

سارة خليفة تواجه 5 اتهامات خطيرة، وهذه عقوباتها المتوقعة

مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في أسيوط

الفاتيكان يعلن وفاة البابا فرنسيس

بعد 18 ساعة تحقيقات، كواليس ليلة بكت فيها سارة خليفة داخل محبسها

5470 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 21 أبريل 2025

أبرز 5 مرشحين لخلافة بابا الفاتيكان بعد رحيله

الفسيخ فيه سم قاتل، تحذير لهذه الفئات من تناول الأسماك المملحة

الإعلان عن وقوع حدث أمني خطير في قطاع غزة

خدمات

المزيد

الارتفاع تجاوز 31% منذ بداية 2025، شعبة الذهب: 1155 جنيهًا زيادة في سعر المعدن النفيس

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم يسجل 155.5 ألف جنيه

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة فرانسيس..خطوات انتخاب بابا الفاتيكان الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إطفاء النار في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

ما جزاء الذين صبروا وعملوا الصالحات؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 21 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية